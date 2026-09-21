21 сентября 2026, 17:29

Погода на вторник: солнце, облака, дожди

Погода на вторник: солнце, облака, дожди

В ночь на вторник местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, в западной и центральной части страны возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Во многих местах видимость ухудшится из-за дымки, местами в центральных и восточных районах страны возможен туман. Будет дуть слабый ветер, на Курземском побережье - умеренный северный ветер.

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Минимальная температура воздуха составит +6…+11 градусов, местами на побережье - не ниже +13 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в Латгале прогнозируется преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале дождь станет интенсивнее.

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Северный, северо-восточный ветер в порывах составит 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха во второй половине дня составит +12…+17 градусов

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь и слабый ветер. Днем временами будет светить солнце, немного усилится северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха утром составит около +10 градусов, а днем поднимется до +16…+17 градусов.

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Mixer

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15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
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«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
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«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

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