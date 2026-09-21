21 сентября 2026, 09:58

Можно ли министру пить после работы? Пользователи устроили спор из-за покупки алкоголя

Можно ли министру пить после работы? Пользователи устроили спор из-за покупки алкоголя

Обычная покупка алкоголя в супермаркете неожиданно стала поводом для публичного спора о том, должны ли министры придерживаться особых правил в личной жизни. Пользовательница Threads рассказала, как заметила одного из членов правительства у кассы с двумя бутылками спиртного, после чего решила провести опрос.

Женщина описала ситуацию, произошедшую около 19:50. По её словам, мужчина спешил к кассе, которая уже закрывалась на инкассацию, а в его корзине она заметила две бутылки алкоголя. Политика она узнала не сразу, а после короткого поиска в интернете выяснила, что это действующий министр.

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Или очередная вечерняя сценка из супермаркета… В 19:50 к кассе, где идёт инкассация, спешит некая личность и спрашивает, откроют ли кассу. Отвечают, что нет. Франтоватый вид привлекает глаз. Я не слежу усиленно за политикой, но знаю, что эта личность уже давно в латвийской политике. Смотрю, в корзинке под сумкой прикрыты две бутылки с алкоголем. Знаю эту личность по имени - шутки ради потом погуглила… Ого, сейчас занимает должность министра.

Понимаю, все мы люди, НО неужели на такой ведущей должности невозможно воздержаться от употребления алкоголя? Особенно после недавнего грандиозного дефиле министра культуры… (Так у автора - Ред.) Можно, конечно, сказать: ну и что, что купил алкоголь? Ну-ну… Министр всё-таки не совсем «обычный Вася у кассы». С должностью приходит и ответственность, и пример для общества. Видимо, правда - какой народ, такие и министры».

В проведённом автором опросе большинство участников не увидело проблемы в такой покупке. 51% ответивших считает, что министр может выпить в нерабочее время, 26% придерживаются противоположного мнения, а 23% заявили, что им это безразлично.

Обсуждение в комментариях оказалось гораздо эмоциональнее самого опроса. Многие пользователи указали, что покупка алкоголя после работы сама по себе ничего не говорит о поведении человека, занимающего государственную должность.

«Предполагаю,что устрою бурю, но всё-таки напишу. Да, неприемлема езда/работа/ещё всякие занятия «под градусом». Но это вот очень начинает напоминать стиль товарищеских судов советского времени. Это вот залезание в чужую корзинку, донос и публичное осуждение. Может, давайте начнём ещё и в окна заглядывать, и разговоры подслушивать? Я жила в той системе, меня от этого аж коробит.

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Другие комментаторы тоже сочли претензии чрезмерными. По их мнению, статус министра не должен означать отказ от обычных бытовых покупок, а ключевым вопросом остаётся не сам алкоголь, а возможное употребление спиртного перед работой или вождение автомобиля.

«Надо идти дальше: министрам не надо покупать ещё и туалетную бумагу, средства от поноса, дамам-министрам - тампоны и т.д. Нечего им быть нормальными. Есть какая-нибудь рекомендация? Стоять у дверей и просить прохожего купить? Или ввести магазины для министров? Рейнис-три-с-половиной-промилле, конечно, сверхдурак, все, кто так делает, дураки, но не надо уже с ума сходить и у кассы гуглить физиономии клиентов».

В дискуссии звучал и аргумент о личной свободе. Один из участников напомнил, что человек может проводить свободное время по своему усмотрению, пока его действия не создают опасности для окружающих.

«В современном обществе мы часто забываем одну очень важную вещь: все мы люди, и все имеем право проводить свободное время, как хотим. Конечно, езда в пьяном виде не имеет оправдания, но, например, выпить бокал вина с женой за ужином приемлемо для каждого, будь он политик или простой смертный. Алкоголику совершенно наплевать, какой пример подают министры: захочет выпить - и выпьет. Это привычка, которую выбирает сам употребляющий».

Некоторые пользователи, напротив, восприняли историю как повод для более широкой критики представителей власти. Однако и среди них звучал вопрос, где проходит граница между общественными требованиями к чиновнику и вмешательством в его личную жизнь.

«Мне кажется, что все они пьют не только по выходным. Потому что такой бардак в стране может быть только тогда, если те, кто принимает решения, каждое утро приходят на работу с больной головой - как в тумане».

В итоге спор свёлся к простой дилемме: должен ли высокий государственный статус менять привычные правила личной жизни человека. Одни видят в поведении министров дополнительную ответственность перед обществом, другие считают, что покупка алкоголя после работы остаётся обычной бытовой ситуацией.

«А где же министру алкоголь покупать, если не вместе с народом? Лучше на точках, что ли? Вот раздутая проблема!»

Ещё один участник дискуссии сформулировал позицию предельно коротко: «А что он, не человек?» Завершил обсуждение другой комментарий, в котором прозвучала уже более общая мысль о политике и обществе: «Мы голосуем за людей простых, из народа. А потом удивляемся, что они - как из народа».

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