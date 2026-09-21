Latvijas Pasts посвятит новый выпуск легенде мирового баскетбола Ульяне Семеновой

Latvijas Pasts выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой - одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге.

Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске.

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Семенова добилась крупных успехов на международной арене, завоевав медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Значительную часть карьеры она провела в TTT Rīga, вместе с которой 18 раз становилась чемпионкой Европы. Этот результат вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

После ухода из большого спорта Семенова продолжила работу в спортивной сфере. Она стала вице-президентом Латвийского олимпийского комитета, а позднее возглавила социальный фонд ЛОК, занимавшийся поддержкой бывших спортсменов и помощью в решении повседневных проблем.

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«Имя Ульяны Семеновой в мире спорта не нуждается в комментариях. Но за завоёванными титулами и мировыми рекордами всегда стояли сила характера, человечность и чувство ответственности», - отметил председатель правления Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис.

Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное гашение будет доступно с 10:00 до 15:00, а презентация почтового блока начнется в 12:00. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой.

Тираж почтового блока составит 4 000 экземпляров, специального конверта - 500. Номинальная стоимость блока - 4,41 евро. Купить его можно будет в интернет-магазине Latvijas Pasts, а также в крупнейших клиентских центрах и пунктах обслуживания компании.