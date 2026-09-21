Этого не ожидали: Рига получила особое признание за общественный транспорт

Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц.

Greenpeace сравнил транспортные системы 30 европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость долгосрочных проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт.

Читайте нас также Google News Facebook

В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15-е место. Три года назад она находилась на 17-й позиции.

Проездной в Риге не подорожал

Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Эта цена остается неизменной с 2023 года. С учетом различий в уровне цен между странами Greenpeace оценивает стоимость рижского проездного примерно в 1,24 евро в день.

Для сравнения, после такой же корректировки месячный проездной в Лондоне обходится в 162 евро, Амстердаме - в 107 евро, Париже - в 77 евро, Стокгольме - в 64 евро, Никосии - в 60 евро, а Берлине - в 58 евро.

Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица из 30 рассмотренных не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд.

Кто может ездить дешевле или бесплатно

Студенты отдельных категорий получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет и люди с определенными категориями инвалидности.

Читайте

Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсий за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace отдельно указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц.

Бесплатный проезд также предусмотрен для ряда других категорий. В их числе политически репрессированные, участники национального движения сопротивления, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и зарегистрированные в Риге гражданские жители Украины - для последних льгота, согласно исследованию, действует до 31 декабря 2026 года.

На уровне всей страны ситуация другая

При этом национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 балла из 100 и заняла 23-е место из 30, хотя в исследовании 2023 года находилась на 26-й позиции.

Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны.

Из-за этого Латвия практически не получила баллов за наличие и доступность общенациональных долгосрочных билетов. За социальные льготы страна получила 3,5 балла, еще 3 балла - за ставку НДС на общественный транспорт в размере 12%.

По методологии Greenpeace, максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. Такие системы, в той или иной форме, существуют только в восьми из 30 исследованных государств.