Бюджет Латвии после прошлогоднего дефицита вышел в плюс

После прошлогоднего дефицита консолидированный бюджет Латвии за первые восемь месяцев 2026 года вышел в плюс. Его профицит к концу августа составил 127,6 млн евро, тогда как год назад за тот же период бюджет имел дефицит в 257 млн евро.

Главной причиной улучшения стали более высокие доходы. За январь–август они выросли на 9%, или на 1,1 млрд евро, причем значительную роль сыграли поступления из фондов Европейского союза.

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Расходы тоже увеличились, но заметно медленнее - на 5,7%, или 692,1 млн евро. На динамику повлияли снижение затрат на товары и услуги, меньшие текущие платежи в бюджет ЕС, а также более умеренный рост расходов на зарплаты, субсидии и дотации.

При этом общий профицит не означает, что все части бюджета завершили период с положительным балансом. Государственный основной бюджет остается дефицитным: его отрицательное сальдо составило 438,4 млн евро. Зато государственный специальный бюджет получил профицит в 417,5 млн евро, а бюджеты самоуправлений и производных публичных лиц - 75,3 млн и 73,3 млн евро соответственно.

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Расходы пока идут немного ниже предусмотренного графика. На весь 2026 год законом заложено 20,9 млрд евро расходов консолидированного бюджета. К концу августа план предполагал около 13 млрд евро, тогда как фактические расходы составили 12,9 млрд евро - на 94,4 млн евро меньше ожидаемого.

В целом исполнение бюджета постепенно приближается к плановым показателям. За восемь месяцев использовано 61,9% годового объема расходов, а доходы уже достигли 68,4% от запланированного уровня.

Совет по фискальной дисциплине пока не видит существенных отклонений от утвержденного бюджета. По мере завершения года показатели должны сближаться с запланированными, поскольку государственные программы и инвестиционные проекты будут выполняться активнее.