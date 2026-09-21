21 сентября 2026, 07:58

Бабье лето отступает: Латвию ждут дожди, грозы и похолодание

Бабье лето отступает: Латвию ждут дожди, грозы и похолодание

Бабье лето в Латвии, похоже, подходит к концу. Уже с понедельника страну накроет новая волна дождей, местами возможны сильные ливни и грозы, а в середине недели погоду дополнительно испортят новые циклоны. Некоторое улучшение ожидается только к выходным.

Сентябрь и без того оказался довольно влажным. На 20 из 33 метеостанций количество осадков уже превысило месячную норму. В конце прошлой недели почти по всей стране шли дожди, а на побережье усиливался ветер.

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Понедельник начнётся с облачной погоды и кратковременных прояснений. Дожди пройдут во многих районах, местами они будут сильными, не исключены грозы. Ночью температура составит +9…+14 градусов, днём воздух прогреется до +13…+17.

Во вторник дождливая погода сохранится, но осадки станут более локальными. Ночью и утром на востоке возможен туман, а днём между облаками появится солнце. Ночью будет +7…+10 градусов, на побережье до +11…+14, днём - +14…+17.

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В среду Латвию пересечёт новая зона осадков, которая придёт с востока. Во многих местах снова пройдут дожди, а на побережье северный и северо-западный ветер усилится до порывов 15 м/с. Ночью ожидается +8…+11 градусов, на побережье до +11…+14, днём - всего +12…+16.

Четверг и пятница принципиально ситуацию не изменят. Дожди продолжатся, местами возможны сильные ливни, а дневная температура не поднимется выше примерно +15 градусов.

Зато к выходным прогноз становится заметно приятнее. Осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, а температура немного повысится. Погода начнёт улучшаться именно под конец недели.

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