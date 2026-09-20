Зонты лучше не убирать: в понедельник Латвию ждут дожди и грозы

Новая неделя в Латвии начнётся с дождей и довольно прохладной погоды. В ночь на понедельник, 21 сентября, местами возможны сильные ливни и грозы, а днём осадки охватят значительную часть страны.

Об этом свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

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Ночью - ливни и до +9 градусов

В ночь с воскресенья на понедельник в Латвии временами будет идти дождь. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, возможны грозы, хотя местами облака ненадолго рассеются.

Температура воздуха опустится до +9…+14 градусов.

Будет дуть западный и юго-западный ветер. В начале ночи на побережье его порывы ещё будут довольно сильными, однако ближе к утру ветер начнёт стихать.

Какая погода ожидается в Риге

В столице ночью также периодически будет идти дождь. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер.

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К утру температура воздуха в Риге постепенно понизится до +10…+12 градусов.

Понедельник останется дождливым

В течение понедельника дожди ожидаются на значительной территории Латвии. Местами вновь возможны сильные ливни и грозы.

Западный ветер будет преимущественно слабым или умеренным, а на морском побережье будет дуть с запада и северо-запада.

Несмотря на окончание календарного сентября, заметного тепла ждать не приходится: максимальная температура в понедельник составит всего +14…+17 градусов.

Таким образом, начало рабочей недели обещает быть по-настоящему осенним: зонты лучше держать под рукой, особенно тем, кто планирует много времени провести на улице.