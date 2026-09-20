20 сентября 2026, 10:34

Житель сообщил о медведе в Мангальсале: Рижская дума выпустила предупреждение

Житель сообщил о медведе в Мангальсале: Рижская дума выпустила предупреждение

В Риге распространили предупреждение о возможном появлении медведя. По сообщению местного жителя, животное заметили в Мангальсале. Муниципальная полиция обследовала территорию, однако обнаружить медведя или подтвердить его присутствие пока не удалось.

Сообщение о замеченном медведе поступило в субботу, 19 сентября. Сотрудники Рижской муниципальной полиции выехали в указанное место и проверили окрестности, но животное не нашли. Несмотря на это, Рижская дума просит жителей и отдыхающих в Мангальсале соблюдать осторожность.

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В муниципалитете напоминают: если встреча с медведем все же произошла, к нему нельзя приближаться, пытаться его потрогать или привлечь внимание животного. Не следует убегать, поворачиваться к медведю спиной или пристально смотреть ему в глаза.

Лучше сохранять спокойствие и медленно отступать, постепенно увеличивая расстояние между собой и животным.

Если медведь или его следы будут замечены в Мангальсале либо в другом районе Риги, об этом просят немедленно сообщить по круглосуточному информационному телефону Рижского самоуправления 1201. Этот номер указан муниципалитетом для круглосуточных сообщений об инцидентах.

Если же животное представляет непосредственную угрозу людям, необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

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Медведей все чаще замечают возле населенных пунктов

Предупреждение в Риге появилось после целой серии сообщений о медведях в разных районах Латвии.

Один из наиболее резонансных случаев произошел 31 мая в Екабпилсе, куда медведь забрел непосредственно в город. Его видели в нескольких районах, в том числе возле торгового центра и пляжа Межапарка. Тогда дополнительную проблему создали любопытные жители, которые пытались следовать за животным, чтобы снять его на телефон. Впоследствии медведя удалось направить из города в сторону леса.

Летом о возможном появлении медведей сообщали также в окрестностях Кокнесе и Стабурага, возле кемпинга в Звейниекциемсе, в Смилтене и Цесисском крае.

Особенно неприятный случай произошел в июле в Райскумской волости неподалеку от Цесиса: медведь ночью проник во двор частного дома, повредил ограждение курятника и задрал несколько птиц.

Сообщения продолжают поступать и в сентябре. В начале месяца лесная камера зафиксировала бурого медведя в районе Седского болота, а позднее о неоднократном появлении животных рассказывали жители Цекуле в Ропажском крае.

При этом в случае с Мангальсалой важно подчеркнуть: на данный момент присутствие медведя официально не подтверждено. Полиция проверила место после сообщения очевидца, но животное не обнаружила.

 

Житель сообщил о медведе в Мангальсале: Рижская дума выпустила предупреждение

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