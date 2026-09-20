Почти 70% жителей Латвии не смогли бы отличить поддельное лекарство от настоящего

Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену.

Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств (LZVO) и исследовательского центра SKDS, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального.

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Уверены, что сумели бы распознать фальсификат, только 15% опрошенных. Ещё 16% сомневаются, что смогли бы это сделать.

При этом специалисты предупреждают: на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно даже внимательному покупателю. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал - от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. Установить их реальный состав зачастую можно только в лаборатории.

Каждый третий даже не слышал о поддельных лекарствах

Исследование выявило и другую проблему: 34% жителей Латвии вообще не знакомы с понятием «поддельные лекарства».

Особенно неожиданными оказались результаты среди молодых взрослых. В возрастной группе от 25 до 34 лет о такой угрозе не знают 49% опрошенных - практически каждый второй.

В LZVO считают, что недостаток информации увеличивает риск стать жертвой нелегальных продавцов, особенно когда человек самостоятельно ищет в интернете необходимое лекарство подешевле.

Подделка при этом может оказаться внешне неотличимой от настоящего препарата, но содержать неправильную дозировку действующего вещества, другие компоненты или вещества неизвестного происхождения.

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Где покупать лекарства безопасно

Председатель правления LZVO Инесе Эрдмане отмечает ещё одно противоречие в результатах исследования.

Более 80% респондентов признались, что опасались бы купить поддельный препарат, приобретая лекарства вне лицензированных аптек. Однако 11% - примерно каждый девятый опрошенный - заявили, что такая возможность их не беспокоит.

В LZVO подчёркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретённого вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Покупатель не может достоверно знать его происхождение и состав, а использование такого средства способно нанести серьёзный вред здоровью.

Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Именно легальная система поставок позволяет проверить подлинность препарата.

Особая осторожность необходима при покупке лекарств через интернет: привлекательная цена или упаковка, практически неотличимая от оригинальной, сами по себе ничего не говорят о безопасности препарата.

Исследование LZVO и SKDS было проведено в начале 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.