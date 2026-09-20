76% работников Латвии занимаются личными делами на работе: что они успевают сделать

Граница между работой и личной жизнью становится всё менее заметной. Более трех четвертей работников в Латвии признаются, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет вовсе не о развлечениях, а о визитах к врачу и других вопросах, связанных со здоровьем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала Alma Career Latvia (CV.lv), сообщает LETA.

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Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности и конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет.

Что латвийцы делают в рабочее время

Самая распространенная причина отвлечься от работы - здоровье. 70% респондентов рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы.

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Кроме того:

47% читают или пишут личные электронные письма;

30% заходят в социальные сети;

28% занимаются вопросами, связанными с детьми - например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия;

23% совершают покупки в интернете;

20% планируют поездки или делают бронирования;

18% решают бытовые вопросы, например организуют уборку или ремонт;

16% отправляются за покупками в обычные магазины.

При этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от одного до двух часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю.

В CV.lv считают, что результаты отражают изменение самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило: сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей.

Опрос проводился в июле 2026 года. В нем приняли участие 1411 работающих жителей Латвии.