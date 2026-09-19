19 сентября 2026, 09:38

Зима в Латвии может удивить количеством снега и дождей

Зима в Латвии может удивить количеством снега и дождей

Предстоящая зима в Латвии может оказаться более влажной, чем обычно: синоптические прогнозы указывают на повышенное количество дождя и снега. При этом самые холодные месяцы могут прийтись не на начало сезона, а на февраль и март.

Пока же осень начинается с относительно теплой погоды. Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, до первой половины октября средняя температура в Латвии, вероятно, останется выше климатической нормы. На следующей неделе ожидается больше осадков, хотя затем погода может стать суше.

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На характер предстоящего холодного сезона может повлиять Эль-Ниньо. По данным программы Евросоюза Copernicus, осенью и зимой для Европы в целом прогнозируется теплая и влажная погода, а вместе с ней возрастает риск сильных штормов и наводнений.

Для Латвии такой сценарий может означать необычно большое количество осадков. Причем речь идет не только о дожде: зимой ожидается и больше снега, чем обычно. Самыми холодными месяцами, согласно прогнозу, могут стать февраль и март.

Метеорологическая осень в Латвии уже началась. Ее отсчитывают с момента, когда среднесуточная температура воздуха как минимум пять дней подряд остается ниже +15 градусов. В этом году первым таким днем стало 10 сентября.

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Астрономическая осень наступит позже - 23 сентября в 3:05. В этот момент в Северном полушарии начнется новый астрономический сезон, а в Южном - весна.

При этом 23 сентября день в Латвии все еще будет немного длиннее ночи - примерно на десять минут. Короче ночи день станет только 26 сентября. На это влияет не только положение Земли относительно Солнца, но и преломление света в атмосфере, а также способ определения восхода и заката.

Во второй половине сентября световой день сокращается особенно быстро - примерно на 4 минуты 46 секунд ежедневно. Этот процесс продолжится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.

Самый темный период года в Латвии, который называют солнечной зимой, продлится с 6 ноября по 4 февраля. Астрономическая осень при этом занимает лишь часть солнечной осени: последняя начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября.

Погодные условия ближайших месяцев пока не дают оснований говорить о точном сценарии всей зимы. Однако уже сейчас прогнозы указывают на два возможных отличия сезона - повышенное количество осадков и более холодный конец зимы.

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