Ярмарка, осенний суп и народные танцы: как в Риге отпразднуют День Микелиса

День Микелиса, или Miķeļdiena, традиционно отмечается в Латвии 29 сентября. В народном календаре праздник Микели символизирует завершение сельскохозяйственных работ, окончание сбора урожая и наступление осеннего периода.

В старину к этому времени крестьяне старались завершить основные полевые работы. Праздник сопровождался ярмарками, угощениями, песнями и народными обрядами.

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Сегодня День Микелиса остается одним из традиционных осенних праздников Латвии. Как обычно, отмечать его будут в разных районах Риги.

26 сентября с 9:00 до 17:00 на Домской площади развернется большая осенняя ярмарка. На ней можно купить латвийские овощи, фрукты, ягоды, мед, домашний сыр, свежий хлеб и изделия ремесленников.

В культурном центре Imanta пройдут тематические мероприятия с народными песнями, играми и мастер-классами.

Запланированы творческие мастерские, ярмарка, спортивные занятия для детей и выступления танцевальных коллективов в Межапарке.

В воскресенье, 27 сентября, Латвийский этнографический музей под открытым небом приглашает жителей и гостей Риги на празднование дня Микелиса.

Посетителей ждут ярмарка ремесленников, народные песни и танцы, осенние обряды, творческие мастерские и развлечения для всей семьи.

Праздничная программа начнется в 10:00. На территории музея развернется ярмарка, в которой примут участие 49 ремесленников и 35 производителей домашних продуктов. Гости смогут познакомиться с изделиями народных мастеров и приобрести местные продукты.

Одним из главных событий праздника станет совместное приготовление осеннего супа из собранного урожая

Присоединиться к этому занятию посетители смогут вместе с хозяйкой трактира Priedes krogs Илзе Бриеде.

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В усадьбе курземского крестьянина детей и взрослых будут ждать домашние животные - козочки, овечки, теленок и домашняя птица. А в кузнице Мерсрагса кузнец Артур Пурвиньш продемонстрирует свое мастерство и познакомит гостей с традиционным ремеслом.

Народные песни, танцы и осенние обряды

На площадке возле усадьбы видземского крестьянина состоится семейный спектакль «Кто защитит зайчонка?» («Kas zaķīti pasargās?»).

Здесь же пройдут традиционные осенние обряды, которые проведет Юлги Сталте вместе с фольклорным коллективом Skandinieki.

Праздничную атмосферу создадут выступления фольклорного танцевального коллектива Латвийского университета Dandari и ансамбля Grodi. Участники коллективов Mare из Юрмалы и Spruksti из Рижской основной школы имени Ф. Бривземниекса исполнят народные песни и пригласят гостей присоединиться к традиционным играм.

Чем заняться детям

С 10:00 до 16:00 в усадьбе видземского крестьянина будут работать две творческие мастерские для детей.

На занятии «Что скрывается в кладовой?» («Kas slēpjas pieliekamajā?»)) юные посетители смогут познакомиться с осенними запасами, а в мастерской «Глиняные хитрости» («Māla meistarstiķi») - попробовать свои силы в работе с глиной под руководством керамиста Мартиньша Кабуциса.

Выставки и старинные ремесла

Помимо праздничной программы, посетители смогут познакомиться с музейными выставками.

В выставочном зале открыта экспозиция «Цвета и ритмы суйтов», посвященная культурному наследию суйтов - самобытной этнокультурной общины западной Латвии.

В усадьбе Бекери, расположенной в курземской рыбацкой деревне Лурки, работает выставка «Углы и крыши», рассказывающая о старинных способах строительства деревянных зданий.