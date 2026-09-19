В воскресенье в Латвии пройдут дожди, на побережье ветер усилится до 20 м/с

В воскресенье Латвию временами будут пересекать дождевые облака. Местами возможны грозы и сильные ливни, сообщает LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

День начнется с облачной погоды, начиная с середины дня в западных и центральных районах временами выглянет солнце.

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Ветер сменится на юго-западный и западный. На большей части территории страны его порывы достигнут 15–17 м/с, а в середине дня на западном побережье Курземе ветер усилится до 20 м/с. Воздух прогреется до +13…+18 °C.

В Риге временами будет идти дождь, а при прояснениях воздух прогреется до +16…+17 °C. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня усилится.