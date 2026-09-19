19 сентября 2026, 11:39

Уже этой осенью в Болдераю могут вернуть пассажирские электрички

Уже этой осенью в Болдераю могут вернуть пассажирские электрички

В Болдераю могут вернуть пассажирское железнодорожное сообщение уже этой осенью. На участке Засулаукс - Болдерая завершили монтаж новой контактной сети, а руководство Latvijas dzelzceļš ожидает открытия линии в середине октября - начале ноября.

Модернизированную электросеть в пятницу, 18 сентября, открыли на станции Земитаны. Работы охватили более 100 километров железной дороги в Риге, включая мост через Даугаву и линию до Болдераи.

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По словам председателя правления Latvijas dzelzceļš Артиса Гринбергса, инфраструктура Болдерайской линии уже готова к эксплуатации. «Болдерайская линия сдана в эксплуатацию, построены завышенные платформы. Думаю, что это будет в середине октября - начале ноября», - говорит об открытии линии Артис Гринбергс, председатель правления Latvijas dzelzceļš.

Возобновление движения особенно важно из-за предстоящего ремонта Вантового моста. Как отметил Гринбергс, железнодорожная линия сможет помочь пассажирам в период, когда автомобильное и общественное движение через мост будет ограничено.

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Модернизация проходила без остановки пассажирских перевозок. Основные работы выполняли по ночам, чтобы сохранить движение поездов.

Всего в Латвии около 500 километров железнодорожной контактной сети, примерно половину уже обновили. До конца 2029 года планируется заменить провода на участке от Слоки до Тукумса, а в этом году должны начаться работы между Яняварты и Огре.

Проект модернизации электрифицированной железнодорожной сети полностью финансируется из средств Оздоровительного фонда ЕС. Его общая стоимость не превышает 72,7 миллиона евро.

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