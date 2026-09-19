«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома

В Саулкрасты пожар уничтожил электромобиль Mercedes, стоявший в гараже частного дома, и повредил само здание. Предположительно, возгорание началось с аккумулятора, а после тушения спасателям пришлось сопровождать автомобиль до авторазборки из-за риска повторного возгорания.

Пожар произошел днем в районе частной застройки. По словам соседки, сначала она услышала сильный взрыв, а затем увидела густой дым и пламя.

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«Я укачивала ребенка, и раздался ужасный взрыв. Не могла понять, что происходит. Повалил страшный дым, потом появились и языки пламени. Скорая помощь, пожарные…» - рассказывает соседка.

На ликвидацию пожара ушло почти три часа. Mercedes оказался полностью уничтожен: обгоревшую машину вытащили из гаража и оставили на обочине. Огонь также повредил гараж, фасад и первый этаж дома.

Особую опасность представляла аккумуляторная батарея. Спасатели объясняют, что литий-ионные батареи могут повторно загореться даже спустя несколько дней после первого пожара.

«Горение электромобилей существенно отличается от горения традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поскольку в электромобилях установлены литийионные батареи, (…) которые могут вновь вспыхнуть даже через несколько дней после происшествия, если их не разобрать и не демонтировать. Мы знаем, что происходит в ячейках батарей. Они находятся в герметичной оболочке. Сейчас наш опыт проходит проверку на практике - таких происшествий с электромобилями было немного», - объясняет старший инспектор отделения Рижской службы Государственной пожарно-спасательной службы Кристапс Калванс.

Именно поэтому после пожара автомобиль нельзя было просто оставить без присмотра. Спасатели сопровождали эвакуатор до авторазборки, где машину могли безопасно разместить.

Пожарные сейчас изучают зарубежный опыт и случаи возгорания электромобилей в Латвии. Это необходимо, чтобы лучше понимать особенности тушения таких машин.

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Владельцам электромобилей специалисты советуют обратить внимание прежде всего на зарядку. Электропроводка в доме должна соответствовать требованиям, а зарядное устройство - иметь необходимые системы контроля температуры и другие защитные механизмы.

«Начать нужно с того, о чем, вероятно, говорят и пожарные, - с электропроводки в доме. Она должна соответствовать требованиям: правильные контакты, правильное сечение кабелей, чтобы мы точно знали, что до начала зарядки никаких проблем нет. Следующее, на что смотрим, - качественное ли у нас зарядное устройство, есть ли в нем все механизмы контроля. Такие устройства отслеживают собственную температуру, чтобы ничего не перегревалось и не возникало рисков. Дальше смотрим, что говорит производитель: нужно ли при повседневном использовании заряжать аккумулятор до 100, 80 или 90%. Стараемся соблюдать эти рекомендации!» - говорит представитель Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс.

Количество электромобилей в Латвии ежегодно почти удваивается. По данным ассоциации, сейчас в стране насчитывается более 17 тысяч таких машин.

При этом Бекерс считает, что отдельные случаи возгорания не должны создавать впечатление о массовой проблеме. По его словам, электромобили, согласно разным статистическим данным, горят значительно реже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Это один из типичных мифов об электромобилях: как только где-нибудь в мире происходит хотя бы один такой случай, все начинают беспокоиться о том, что будет с этими аккумуляторами. По разным статистическим данным, электромобили загораются примерно в 10-60 раз реже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания», - утверждает Янис Бекерс.

Специалист также призывает владельцев не игнорировать предупреждения бортовой системы. Если автомобиль сообщает о необходимости обратиться в сервис, откладывать диагностику не стоит.

В случае пожара спасатели советуют прежде всего покинуть машину и отойти от нее на безопасное расстояние. После этого нужно вызвать экстренные службы.

История в Саулкрасты показала и еще одну важную деталь: повреждения получил не только автомобиль, но и частный дом. Страховая компания If уточняет, что машина, находящаяся в гараже, не входит в страхование недвижимости, поэтому владельцу приходится отдельно учитывать риски для движимого и недвижимого имущества.