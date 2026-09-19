Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

66,8% опрошенных семей в Латвии испытывают трудности с покрытием повседневных расходов. Такие данные приводятся в промежуточном отчете Министерства благосостояния об оценке реализации Основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022–2027 годы.

34,4% опрошенных заявили, что покрывать повседневные расходы им удается с небольшими трудностями, 20,1% - с трудностями, а 12,3% признали, что это вызывает большие трудности. При этом 29,6% респондентов указали, что семье удается легко или относительно легко справляться с расходами.

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Распространенность финансовых трудностей во всех регионах страны статистически была схожей - от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгалии. В отчете отмечается, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всей страны, а не только отдельных регионов.

Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгалии удовлетворена примерно половина опрошенных - соответственно 50,3% и 51,1%. В Рижском регионе, Земгале и Курземе этот показатель составляет от 70% до 75%.

28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро, еще у 32% семей доход составляет от 1001 до 2000 евро. Доход свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, а 19,7% респондентов не захотели раскрывать размер дохода.

В общей сложности 82,4% респондентов поддержали расширение государственной помощи в повышении доступности жилья для семей с детьми.

Среди действующих и введенных в период реализации основных направлений мер поддержки чаще всего респонденты пользовались помощью, предоставляемой самоуправлениями, - об этом сообщили 12,6% опрошенных. Реформированное государственное семейное пособие получали 11,1%, поддержкой со стороны работодателя пользовались 9,6%, а удостоверением «Почетная семья» - 8,6% респондентов. Остальные меры использовались реже, что авторы оценки объясняют более узкой и специфической целевой аудиторией этих мер.

Высоко оценивалась также поддержка со стороны работодателя - в среднем 4,39 балла, а также помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, - 4,31 балла. Непередаваемая часть родительского пособия получила 4,07 балла, поддержка самоуправлений - 4,06, а удостоверение «Почетная семья» - 4,05 балла.

Сравнительно ниже респонденты оценили полезность реформы государственного семейного пособия - в среднем 3,66 балла, а также регулирования партнерских отношений - 3,43 балла. В отчете отмечается, что оценки регулирования партнерских отношений существенно различались, что свидетельствует о поляризованном отношении общества к этому вопросу.

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Среди возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах - его поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для учащихся 5–9-х классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также оценивались возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким человеком, расширение жилищной поддержки семей с детьми и право родителей маленьких детей на гибкий режим работы.

В ходе оценки также выяснилось, что часть населения не знает о новых доступных мерах поддержки.

О непередаваемой части родительского пособия не слышали 21,7% респондентов, о государственной поддержке при покупке, строительстве и аренде жилья - 24,5%, а о центрах поддержки семей, предоставляющих внесемейный уход, - 29,5%.

По мнению опрошенных, наиболее полезными являются меры поддержки для пострадавших от насилия и лиц, совершивших насилие, поддержка со стороны работодателя и помощь семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

В свою очередь, опрошенные эксперты назвали реформу государственного семейного пособия справедливой, однако сочли размер пособия на одного ребенка неоправданно низким. По мнению экспертов, система пособий в целом сложна и не компенсирует снижение доходов семьи после рождения ребенка.

В отчете в качестве основных направлений, требующих дальнейшего совершенствования в оставшийся период реализации основных направлений, определены повышение экономической безопасности семей и доступности жилья, а также информирование общества о доступных мерах поддержки.

Опрос населения по заказу Министерства благосостояния с 28 января по 11 февраля этого года проводило исследовательское агентство «RAIT Custom Research Baltic». В нем приняли участие 300 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Предел статистической погрешности общих показателей составляет до 5,7 процентного пункта.