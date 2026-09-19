19 сентября 2026, 13:40 Наталья Гудемчук/LETA

Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

66,8% опрошенных семей в Латвии испытывают трудности с покрытием повседневных расходов. Такие данные приводятся в промежуточном отчете Министерства благосостояния об оценке реализации Основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022–2027 годы.

34,4% опрошенных заявили, что покрывать повседневные расходы им удается с небольшими трудностями, 20,1% - с трудностями, а 12,3% признали, что это вызывает большие трудности. При этом 29,6% респондентов указали, что семье удается легко или относительно легко справляться с расходами.

Читайте нас также

Распространенность финансовых трудностей во всех регионах страны статистически была схожей - от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгалии. В отчете отмечается, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всей страны, а не только отдельных регионов.

Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгалии удовлетворена примерно половина опрошенных - соответственно 50,3% и 51,1%. В Рижском регионе, Земгале и Курземе этот показатель составляет от 70% до 75%.

28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро, еще у 32% семей доход составляет от 1001 до 2000 евро. Доход свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, а 19,7% респондентов не захотели раскрывать размер дохода.

В общей сложности 82,4% респондентов поддержали расширение государственной помощи в повышении доступности жилья для семей с детьми.

Среди действующих и введенных в период реализации основных направлений мер поддержки чаще всего респонденты пользовались помощью, предоставляемой самоуправлениями, - об этом сообщили 12,6% опрошенных. Реформированное государственное семейное пособие получали 11,1%, поддержкой со стороны работодателя пользовались 9,6%, а удостоверением «Почетная семья» - 8,6% респондентов. Остальные меры использовались реже, что авторы оценки объясняют более узкой и специфической целевой аудиторией этих мер.

Высоко оценивалась также поддержка со стороны работодателя - в среднем 4,39 балла, а также помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, - 4,31 балла. Непередаваемая часть родительского пособия получила 4,07 балла, поддержка самоуправлений - 4,06, а удостоверение «Почетная семья» - 4,05 балла.

Сравнительно ниже респонденты оценили полезность реформы государственного семейного пособия - в среднем 3,66 балла, а также регулирования партнерских отношений - 3,43 балла. В отчете отмечается, что оценки регулирования партнерских отношений существенно различались, что свидетельствует о поляризованном отношении общества к этому вопросу.

Читайте Mixer
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Девы, Стрельцы, Тельцы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на…
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Боб, пикси, длинные волосы: 10 идей с пробором на эту осень
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

5 боевиков с потрясающей хореографией поединков: драки, которые хочется…
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Близнецы, Стрельцы, Весы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на…

Среди возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах - его поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для учащихся 5–9-х классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также оценивались возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким человеком, расширение жилищной поддержки семей с детьми и право родителей маленьких детей на гибкий режим работы.

В ходе оценки также выяснилось, что часть населения не знает о новых доступных мерах поддержки.

О непередаваемой части родительского пособия не слышали 21,7% респондентов, о государственной поддержке при покупке, строительстве и аренде жилья - 24,5%, а о центрах поддержки семей, предоставляющих внесемейный уход, - 29,5%.

По мнению опрошенных, наиболее полезными являются меры поддержки для пострадавших от насилия и лиц, совершивших насилие, поддержка со стороны работодателя и помощь семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

В свою очередь, опрошенные эксперты назвали реформу государственного семейного пособия справедливой, однако сочли размер пособия на одного ребенка неоправданно низким. По мнению экспертов, система пособий в целом сложна и не компенсирует снижение доходов семьи после рождения ребенка.

В отчете в качестве основных направлений, требующих дальнейшего совершенствования в оставшийся период реализации основных направлений, определены повышение экономической безопасности семей и доступности жилья, а также информирование общества о доступных мерах поддержки.

Опрос населения по заказу Министерства благосостояния с 28 января по 11 февраля этого года проводило исследовательское агентство «RAIT Custom Research Baltic». В нем приняли участие 300 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Предел статистической погрешности общих показателей составляет до 5,7 процентного пункта.

 

Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Девы, Стрельцы, Тельцы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на…
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага

Боб, пикси, длинные волосы: 10 идей с пробором на эту осень

В мире

Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
19 сентября, 12:19
Трамп объявил о новой договоренности по безопасности Гренландии
19 сентября, 10:57
Ошибка искусственного интеллекта чуть не привела США к конфликту с Китаем
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
19 сентября, 10:19 10:19
Магнитные бури отступают: ученые назвали даты геомагнитного затишья
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 21:10 21:10
Размер Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 20:40 20:40
Невероятная история кота Тигрино из приюта в Боливии: пятнистый питомец помог ученым открыть новый вид кошачьих
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 19:35 19:35
В Пакистане смертник атаковал полицейский участок: погибли 16 человек
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 18:30 18:30
Названы лучшие авиакомпании мира: кто вошел в топ-20
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 17:30 17:30
В Европе женщины-медики зарабатывают почти на 30% меньше своих коллег-мужчин - ВОЗ
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 16:28 16:28
За «ноль» в алкотестере: в Австралии полиция награждает трезвых водителей деньгами
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 14:29 14:29
Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
18 сентября, 13:28 13:28
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне

Латвия

Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
19 сентября, 13:40
Почти 67% семей в Латвии с трудом справляются с повседневными расходами - опрос Минблага
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
19 сентября, 11:39 11:39
Уже этой осенью в Болдераю могут вернуть пассажирские электрички
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
19 сентября, 09:38 09:38
Зима в Латвии может удивить количеством снега и дождей
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
19 сентября, 08:58 08:58
Латвия усилила выдворение иностранцев, но Домбрава требует исполнять решения быстрее
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 18:05 18:05
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 15:57 15:57
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 15:29 15:29
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 14:58 14:58
В воскресенье Адажи приглашает на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 12:57 12:57
В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
18 сентября, 11:28 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами

ЧП

Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 20:07
Дэвид Боуи 60 лет спустя: в Великобритании выпустили альбом ранних песен культового музыканта
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 19:10
Шакира возвращается в Испанию после восьмилетнего перерыва: в Мадриде она даст 12 концертов
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
18 сентября, 17:05
Двухметровый «Человек-кролик»: на арт-ярмарке в Стамбуле представят первую скульптуру от Джонни Деппа
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»

Mixer

Корень сельдерея больше не резкий: запекаю с яблоком и превращаю в крем-суп
19 сентября, 13:38
Тыквенный суп со сливками станет уютным обедом в сентябре
Корень сельдерея больше не резкий: запекаю с яблоком и превращаю в крем-суп
19 сентября, 13:13
Девы, Стрельцы, Тельцы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 20 сентября
Корень сельдерея больше не резкий: запекаю с яблоком и превращаю в крем-суп
19 сентября, 12:58
Гороскоп на 20 сентября по картам Таро: Тельцу - не менять курс слишком рано, Львам - поверить в свой успех
19 сентября, 12:27
Петух выводит из тени: 4 знака китайского гороскопа, которым 20 сентября удастся оказаться в центре нужного внимания
19 сентября, 12:05
Боб, пикси, длинные волосы: 10 идей с пробором на эту осень
19 сентября, 11:55
5 боевиков с потрясающей хореографией поединков: драки, которые хочется пересматривать
19 сентября, 11:41
Близнецы, Стрельцы, Весы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 20 сентября
19 сентября, 11:02
Корень сельдерея больше не резкий: запекаю с яблоком и превращаю в крем-суп

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас