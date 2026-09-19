Латвия вошла в топ-10 самых «кошачьих» стран мира - кошки есть у 37% семей

Латвия заняла 9-е место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным за 2025–2026 годы, хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Рейтинг составила аналитическая платформа Seasia Stats.

Первое место в ТОП-10 самых «кошачьих» стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств.

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На втором месте - Румыния с показателем 48%, на третьем - Индонезия с показателем 47%.

В десятку также вошли Филиппины - 43%, Таиланд - 42%, Польша и Новая Зеландия - по 41%, а также США и Латвия - по 37%.

Замыкает первую десятку Венгрия с 35%.

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Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни: им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах.

Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла третье место в мировом рейтинге, а Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. По данным Seasia Stats, рост популярности домашних животных в регионе сопровождается развитием культуры содержания питомцев и увеличением интереса к ним в городах.

При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек - разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных.

Для составления рейтинга Seasia Stats использовала данные Rakuten Insight Global Pet Ownership Survey, FEDIAF European Facts & Figures и TGM Global Pet Care Report.

Исследование ранжирует страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка.