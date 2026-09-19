19 сентября 2026, 08:58

Латвия усилила выдворение иностранцев, но Домбрава требует исполнять решения быстрее

Латвия усилила выдворение иностранцев, но Домбрава требует исполнять решения быстрее

За последние два месяца в Латвии резко выросло число решений о выдворении иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Однако министр внутренних дел Янис Домбрава считает, что одного увеличения числа решений недостаточно - важно обеспечить их фактическое исполнение.

С 13 июля по 14 сентября было принято 573 распоряжения о выезде иностранцев. За тот же период Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана совместно приняли 128 решений о принудительном выдворении.

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По словам советника министра внутренних дел Марии Луизе Ратниеце, за два месяца количество решений о принудительном выдворении достигло уровня, сопоставимого с показателем за предыдущие два года. Число распоряжений о выезде оказалось сопоставимо с объемом, который в прошлые годы фиксировался за целый год.

В МВД подчеркивают, что нынешние показатели рассматриваются как начало работы по изменению процедуры возвращения иностранцев. Следующим этапом должно стать ускорение исполнения уже принятых решений.

«Если у лица нет законных оснований для пребывания в Латвии, за решением государства должны следовать реальные действия. За последние два месяца мы существенно увеличили количество принимаемых решений, но одного этого недостаточно. Следующая задача - добиться, чтобы принятые решения также своевременно и эффективно выполнялись», - подчеркнул министр.

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При этом Домбрава назвал нынешний уровень исполнения решений о принудительном выдворении неудовлетворительным. Государственной пограничной охране поручено выяснить, какие проблемы мешают выполнять такие решения, и предложить способы их устранения.

«Неприемлемо, когда государство принимает решение о принудительном выдворении лица, а его исполнение затягивается или не происходит. Я поручил Государственной пограничной охране разобраться, что до сих пор мешало исполнению распоряжений, и предложить конкретные решения», - сказал Домбрава.

Работу над процедурой выдворения и выезда продолжат. В МВД намерены ускорить как принятие решений, так и их практическое исполнение.

Могу также сделать для этой новости короткую подводку на 2 предложения в более динамичном новостном стиле.

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