Более 140 компаний из 13 стран представят новинки медицины на выставке Medbaltica в Риге

BT1

24 и 25 сентября в Международном выставочном центре в Кипсале пройдет международная медицинская выставка Medbaltica 2026, в которой примут участие более 140 компаний из 13 стран, сообщает LETA со ссылкой на компанию BT 1.

Продукцию и технологии для стоматологии, хирургии, ортопедии, реабилитации, офтальмологии и фармацевтики представят на выставке компании из США, Эстонии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Германии и Швеции.

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Литву на Medbaltica 2026 представит 21 компания.

Одновременно с выставкой в течение двух дней пройдут 23 конференции, семинара и мастер-класса, организованные 20 профессиональными обществами и ассоциациями. Для участия в этих мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться в соответствующей организации.

Гвоздь программы - второй Балтийский конгресс физиотерапии, который впервые пройдет в Кипсале. Его организует Латвийская ассоциация физиотерапевтов совместно с ассоциациями физиотерапевтов Литвы и Эстонии.

На конференциях и семинарах планируется обсудить междисциплинарный подход к уходу за пациентами пожилого возраста, уход за пациентами на дому, использование опыта полевой медицины в гражданском здравоохранении, здоровье сердца, хроническую усталость и фибромиалгию. В мероприятиях примут участие специалисты различных медицинских отраслей и руководители лечебных учреждений.

На выставке также будут представлены решения на основе искусственного интеллекта для снижения административной нагрузки на медицинских работников. Шведская компания Tandem Health продемонстрирует ИИ-ассистента, который автоматически создает медицинскую документацию на основе разговора с пациентом и помогает искать клиническую информацию.

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Латвийская компания SmartMedical представит голосового ассистента, который позволяет врачу документировать прием с помощью речи. Компания Sorsera продемонстрирует ИИ-агентов, помогающих медицинским компаниям проводить исследования и готовить предложения для участия в закупках.

Посетители также смогут ознакомиться с технологиями для физиотерапии, реабилитации и уменьшения боли, системами диагностики сна, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами, компрессионными и ортопедическими изделиями, средствами для гигиены полости рта, пищевыми добавками и лечебной косметикой.

Медицинское учреждение и социальное предприятие Hospiss māja расскажет о паллиативной и хосписной помощи по месту жительства пациента и в недавно открывшемся дневном центре в Риге, а также об услугах специализированного транспорта, поддержке родственников пациентов и возможностях волонтерской работы.

На Открытой сцене бесплатно будут проходить лекции и презентации о регенеративной эстетике, применении седации в медицине, роли ИИ в здравоохранении, цифровых решениях в сфере здоровья и аюрведе как дополнительном подходе к укреплению здоровья и профилактике.

24 сентября выставка будет открыта с 9:00 до 19:00, 25 сентября - с 9:00 до 17:00.

Выставку Medbaltica организует BT 1, а ее партнером является шведская компания Tandem Health AB.