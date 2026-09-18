«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Государственная полиция Латвии получила два заявления от женщин, которые, рассчитывая на помощь «ясновидящих», перевели им почти 160 000 евро, но обещанной помощи так и не получили. Об этом сообщает агентство LETA.

По имеющейся у полиции информации, в обоих случаях пострадавшие увидели в Facebook рекламу услуг «ясновидящих».

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В одном случае женщине предложили психологическую помощь и ритуал по снятию проклятия, в другом - обещали провести магический ритуал и наладить личную жизнь.

Обе дамы были в контакте с мошенниками в течение длительного времени. Одна передали им 118 000 евро, другая - 39 000 евро.

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В одном из случаев пострадавшая не только переводила деньги на банковские счета, но также один раз по указанию мошенников положила их в посылочный автомат, после чего деньги забрал курьер.

Когда обе женщины осознали, что обещанные магические ритуалы не дали результата, они попытались снова связаться с «ясновидящими», однако ответа уже не получили.

Полиция начала уголовные процессы по третьей части статьи 177 Уголовного закона - о мошенничестве, совершенном в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и прежде всего тщательно проверять предлагаемые услуги.