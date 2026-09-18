18 сентября 2026, 18:05 Наталья Гудемчук

«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Государственная полиция Латвии получила два заявления от женщин, которые, рассчитывая на помощь «ясновидящих», перевели им почти 160 000 евро, но обещанной помощи так и не получили. Об этом сообщает агентство LETA.

По имеющейся у полиции информации, в обоих случаях пострадавшие увидели в Facebook рекламу услуг «ясновидящих».

Читайте нас также

В одном случае женщине предложили психологическую помощь и ритуал по снятию проклятия, в другом - обещали провести магический ритуал и наладить личную жизнь.

Обе дамы были в контакте с мошенниками в течение длительного времени. Одна передали им 118 000 евро, другая - 39 000 евро.

Читайте Mixer
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Львы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на субботу 19…
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Лучшие анекдоты недели и банкомат
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Тест по форме ногтей покажет, что для вас важнее - комфорт, контроль или…
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Когда успех пугает: 5 знаков зодиака, которые боятся зарабатывать больше…

В одном из случаев пострадавшая не только переводила деньги на банковские счета, но также один раз по указанию мошенников положила их в посылочный автомат, после чего деньги забрал курьер.

Когда обе женщины осознали, что обещанные магические ритуалы не дали результата, они попытались снова связаться с «ясновидящими», однако ответа уже не получили.

Полиция начала уголовные процессы по третьей части статьи 177 Уголовного закона - о мошенничестве, совершенном в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет или без него.

Полиция призывает жителей соблюдать осторожность и прежде всего тщательно проверять предлагаемые услуги.

«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Лучшие анекдоты недели и банкомат
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро

Тест по форме ногтей покажет, что для вас важнее - комфорт, контроль или…

В мире

Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 17:30
В Европе женщины-медики зарабатывают почти на 30% меньше своих коллег-мужчин - ВОЗ
18 сентября, 16:28
За «ноль» в алкотестере: в Австралии полиция награждает трезвых водителей деньгами
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 14:29 14:29
Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 13:28 13:28
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 12:29 12:29
В аэропорту Мюнхена разрешили провозить в ручной клади жидкости до 2-х литров
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 11:54 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 09:59 09:59
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта убрал фамилию отца
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
18 сентября, 08:29 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
17 сентября, 20:57 20:57
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
17 сентября, 19:27 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
17 сентября, 18:59 18:59
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день

Латвия

Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 18:05
«Ясновидящие» из Facebook выманили у двух женщин из Латвии почти 160 000 евро
18 сентября, 15:57
Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 15:29 15:29
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 14:58 14:58
В воскресенье Адажи приглашает на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 12:57 12:57
В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 11:28 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 10:58 10:58
Солнечные электростанции произвели рекордный объем энергии в Латвии
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 10:28 10:28
В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 09:28 09:28
Не Рига и не Юрмала: назван самый безопасный город Латвии на дорогах
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 08:58 08:58
Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
18 сентября, 07:59 07:59
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения

ЧП

Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
18 сентября, 17:05
Двухметровый «Человек-кролик»: на арт-ярмарке в Стамбуле представят первую скульптуру Джонни Деппа
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
17 сентября, 07:58
Ватикан впервые в истории выдвигает фильм на соискание премии «Оскар»
16 сентября, 13:40
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви

Mixer

Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
18 сентября, 18:10
Водолеи, Овны, Скорпионы и Раки в гороскопе на субботу 19 сентября
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
18 сентября, 17:31
Львы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на субботу 19 сентября
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
18 сентября, 16:59
Лучшие анекдоты недели и банкомат
18 сентября, 16:19
Тест по форме ногтей покажет, что для вас важнее - комфорт, контроль или внимание
18 сентября, 15:38
Когда успех пугает: 5 знаков зодиака, которые боятся зарабатывать больше партнера
18 сентября, 14:58
Пюре, драники или картофель фри - тест по картошке покажет, чего вам больше всего не хватает в жизни
18 сентября, 14:19
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
18 сентября, 14:14
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас