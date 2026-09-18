В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Latvijas Jātnieku federācija

В воскресенье, 20 сентября, в Адажском крае можно будет провести практически целый день среди лошадей, собак и людей, которые профессионально занимаются животными. В конноспортивном центре Liberty Equestrian в Эймури впервые пройдет познавательный семейный праздник ZIRGSPĒKS 2026.

Вход для посетителей бесплатный, сообщает самоуправление Адажского края.

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Программа рассчитана не только на тех, кто интересуется конным спортом. Организаторы хотят показать детям и взрослым, насколько разными могут быть отношения человека и животных - от ветеринарии и ухода за домашними питомцами до помощи раненым диким птицам и работы служебных собак.

И просто смотреть со стороны здесь не обязательно.

Например, посетителям дадут возможность послушать сердцебиение настоящей лошади и объяснят, о чем оно может рассказать специалисту. Можно будет узнать, как из эмбриона вырастает спортивная лошадь, познакомиться с полудикими лошадьми и разобраться, как животные общаются с человеком.

Тем, кто задумывается о профессии ветеринара, специалисты расскажут, чему для этого придется учиться и как выглядит их обычный рабочий день. В мероприятии примут участие представители факультета ветеринарной медицины Латвийского университета бионаук и технологий (LBTU) и ветеринарные специалисты.

Отдельная часть программы посвящена дикой природе. Гостям расскажут, что происходит с ранеными птицами после того, как их находят люди, как восстанавливается, например, поврежденное крыло аиста и как правильно помогать дикому животному, не навредив ему еще больше.

Служебные собаки, приют и чемпион Паралимпийских игр

Еще одна возможность - увидеть работу кинологов и служебных собак. Своя программа будет посвящена венгерским выжлам: специалисты расскажут об особенностях этой породы, ее воспитании и характере.

Представители приюта Ulubele поговорят с посетителями об ответственном содержании домашних животных, усыновлении питомцев и помощи приютам.

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Одним из гостей ZIRGSPĒKS станет известный латвийский паралимпийский всадник Рихард Сник - с ним можно будет встретиться лично.

Для детей подготовят отдельные занятия и приключения, связанные с природой и животными. А желающие проверить не физическую силу, а память смогут пройти специальную трассу: сначала маршрут придется запомнить, а затем постараться воспроизвести его без ошибок.

А на арене будут соревноваться всадники

Пока одна часть гостей будет путешествовать между познавательными станциями, на арене Liberty Equestrian пройдут соревнования по конкуру.

В программе предусмотрены маршруты разной сложности - от самых простых до препятствий высотой 110 сантиметров. Будут и необычные соревнования: в одном из маршрутов всадники выступят в костюмах, а еще один предназначен для людей старше 25 лет, связанных с конным спортом, но давно не участвовавших в официальных соревнованиях по преодолению препятствий.

Таким образом, приехать можно даже на несколько часов: посмотреть соревнования, познакомиться с животными и выбрать те занятия, которые особенно интересны детям.

ZIRGSPĒKS 2026 пройдет 20 сентября в Liberty Equestrian, Эймури, Адажский край. Начало - в 9:00, программа рассчитана на весь день. Вход бесплатный.

Организаторы разрешают приходить и со своими собаками, но только если животное социализировано и спокойно реагирует на других животных, в том числе на лошадей. Собаку необходимо держать на поводке, а с собой следует иметь ветеринарный паспорт с действующими отметками о вакцинации.