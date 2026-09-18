18 сентября 2026, 14:58 Валерия Леонова

В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
Latvijas Jātnieku federācija

В воскресенье, 20 сентября, в Адажском крае можно будет провести практически целый день среди лошадей, собак и людей, которые профессионально занимаются животными. В конноспортивном центре Liberty Equestrian в Эймури впервые пройдет познавательный семейный праздник ZIRGSPĒKS 2026.

Вход для посетителей бесплатный, сообщает самоуправление Адажского края.

Читайте нас также

Программа рассчитана не только на тех, кто интересуется конным спортом. Организаторы хотят показать детям и взрослым, насколько разными могут быть отношения человека и животных - от ветеринарии и ухода за домашними питомцами до помощи раненым диким птицам и работы служебных собак.

И просто смотреть со стороны здесь не обязательно.

Например, посетителям дадут возможность послушать сердцебиение настоящей лошади и объяснят, о чем оно может рассказать специалисту. Можно будет узнать, как из эмбриона вырастает спортивная лошадь, познакомиться с полудикими лошадьми и разобраться, как животные общаются с человеком.

Тем, кто задумывается о профессии ветеринара, специалисты расскажут, чему для этого придется учиться и как выглядит их обычный рабочий день. В мероприятии примут участие представители факультета ветеринарной медицины Латвийского университета бионаук и технологий (LBTU) и ветеринарные специалисты.

Отдельная часть программы посвящена дикой природе. Гостям расскажут, что происходит с ранеными птицами после того, как их находят люди, как восстанавливается, например, поврежденное крыло аиста и как правильно помогать дикому животному, не навредив ему еще больше.

Служебные собаки, приют и чемпион Паралимпийских игр

Еще одна возможность - увидеть работу кинологов и служебных собак. Своя программа будет посвящена венгерским выжлам: специалисты расскажут об особенностях этой породы, ее воспитании и характере.

Представители приюта Ulubele поговорят с посетителями об ответственном содержании домашних животных, усыновлении питомцев и помощи приютам.

Читайте Mixer
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч…
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Гороскоп на 19 сентября по картам Таро: Тельцу - ценить свои результаты,…

Одним из гостей ZIRGSPĒKS станет известный латвийский паралимпийский всадник Рихард Сник - с ним можно будет встретиться лично.

Для детей подготовят отдельные занятия и приключения, связанные с природой и животными. А желающие проверить не физическую силу, а память смогут пройти специальную трассу: сначала маршрут придется запомнить, а затем постараться воспроизвести его без ошибок.

А на арене будут соревноваться всадники

Пока одна часть гостей будет путешествовать между познавательными станциями, на арене Liberty Equestrian пройдут соревнования по конкуру.

В программе предусмотрены маршруты разной сложности - от самых простых до препятствий высотой 110 сантиметров. Будут и необычные соревнования: в одном из маршрутов всадники выступят в костюмах, а еще один предназначен для людей старше 25 лет, связанных с конным спортом, но давно не участвовавших в официальных соревнованиях по преодолению препятствий.

Таким образом, приехать можно даже на несколько часов: посмотреть соревнования, познакомиться с животными и выбрать те занятия, которые особенно интересны детям.

ZIRGSPĒKS 2026 пройдет 20 сентября в Liberty Equestrian, Эймури, Адажский край. Начало - в 9:00, программа рассчитана на весь день. Вход бесплатный.

Организаторы разрешают приходить и со своими собаками, но только если животное социализировано и спокойно реагирует на других животных, в том числе на лошадей. Собаку необходимо держать на поводке, а с собой следует иметь ветеринарный паспорт с действующими отметками о вакцинации.

В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками

Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября

В мире

Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 14:29
Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые
18 сентября, 13:28
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 12:29 12:29
В аэропорту Мюнхена разрешили провозить в ручной клади жидкости до 2-х литров
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 11:54 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 09:59 09:59
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта убрал фамилию отца
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 08:29 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 20:57 20:57
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 19:27 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 18:59 18:59
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 18:30 18:30
Во Франкфурте прогремели два взрыва за несколько минут: задержан 17-летний подросток
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 17:59 17:59
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше

Латвия

Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 14:58
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
18 сентября, 12:57
В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 11:28 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 10:58 10:58
Солнечные электростанции произвели рекордный объем энергии в Латвии
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 10:28 10:28
В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 09:28 09:28
Не Рига и не Юрмала: назван самый безопасный город Латвии на дорогах
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 08:58 08:58
Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
18 сентября, 07:59 07:59
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
17 сентября, 20:27 20:27
Сейм продлил срок предоставления временного жилья после аварий
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
17 сентября, 19:58 19:58
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные
17 сентября, 17:28 17:28
Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные

ЧП

Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
17 сентября, 07:58
Ватикан впервые в истории выдвигает фильм на соискание премии «Оскар»
16 сентября, 13:40
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
15 сентября, 21:00
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы

Mixer

Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:58
Пюре, драники или картофель фри - тест по картошке покажет, чего вам больше всего не хватает в жизни
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:19
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:14
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
18 сентября, 13:38
Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч станет главным хитом осени
18 сентября, 12:58
Гороскоп на 19 сентября по картам Таро: Тельцу - ценить свои результаты, Овну - не поддаваться азарту
18 сентября, 12:36
Обезьяна находит последний ход: 4 знака китайского гороскопа, которым 19 сентября удастся красиво выйти из затянувшейся истории
18 сентября, 12:12
Раковина снова забилась: почему прочистка помогает ненадолго
18 сентября, 11:57
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас