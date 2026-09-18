18 сентября 2026, 10:28

В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей

В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей

За семь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 6613 новорожденных - на 322 ребенка, или 4,6%, меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом число умерших оказалось значительно выше числа родившихся: разрыв достиг 8669 человек. Такие предварительные данные опубликовало Центральное статистическое управление.

Среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика и 3209 девочек. Мальчиков родилось на 6,1% меньше, чем годом ранее, девочек - на 3%.

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В июле число рождений впервые за восемь месяцев снова превысило тысячу. За месяц зарегистрировали 1066 новорожденных, в том числе 577 мальчиков и 489 девочек. Однако и этот показатель оказался на 5,3%, или 60 детей, ниже июльского результата 2025 года.

Смертность за январь–июль изменилась гораздо слабее. В Латвии зарегистрировали 15 282 умерших - на 108 человек, или 0,7%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В результате за семь месяцев число умерших превысило число новорожденных на 8669 человек. Годом ранее разрыв составлял 8455 человек, то есть за год он увеличился еще на 214 человек.

Сократилось и число зарегистрированных браков. За семь месяцев 2026 года их было 5228 - на 438, или 7,7%, меньше, чем за тот же период 2025 года.

По предварительной оценке, на 1 августа население Латвии составляло 1,831 млн человек.

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