В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами

29 сентября, во Всемирный день сердца, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня пройдет бесплатное мероприятие, посвященное здоровью сердца, сообщает агентство LETA.

Специалисты расскажут, какие показатели особенно важно контролировать, как на сердечно-сосудистую систему влияют питание, физическая активность и стресс и что каждый человек может делать для профилактики заболеваний.

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Встреча «Разговоры о сердце во Всемирный день сердца» (Sirds sarunas Pasaules Sirds dienā) пройдет 29 сентября с 14:00 до 16:00 в корпусе A1 больницы Страдиня по адресу ул. Пилсоню, 13, Рига.

Предварительная регистрация не требуется, участие бесплатное.

Организаторы подчеркивают, что прийти могут не только люди, которые уже столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мероприятие рассчитано и на тех, кто считает себя здоровым, но хочет больше узнать о состоянии своего сердца и профилактике.

В 14:00 кардиолог, профессор Андрей Эрглис расскажет об основных показателях здоровья сердца и объяснит, почему за ними важно следить.

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В 14:20 кардиолог Марис Лапшовс расскажет, как повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина связаны с развитием атеросклероза.

В 14:40 кардиолог, профессор Ивета Минтале посвятит свое выступление роли здорового питания, а в 15:00 физиотерапевт Магдалена Рубине-Варпиня расскажет, почему движение важно не только для сердца, но и для общего самочувствия.

В 15:20 руководитель направления по опыту пациентов больницы Страдиня Агнесе Мегне и психолог Кристине Лиепиня поговорят о стрессе, эмоциональном здоровье и способах сохранять внутреннее равновесие.

Завершит программу в 15:40 руководитель общества пациентов ParSirdi.lv Инесе Мауриня. Речь пойдет о сотрудничестве пациента с врачом и о том, почему человеку важно самому активно участвовать в заботе о своем здоровье.

Всемирный день сердца ежегодно отмечается 29 сентября. Праздник появился в 1999 году по идее Всемирной федерации сердца. В это день врачи проводят бесплатные проверки здоровья, лекции и спортивные акции. В этом году кардиологи призывает не пропускать важные сигналы, которые подает сердце, и своевременно заботиться о сердечно-сосудистом здоровье.

Мероприятие проводится по инициативе и при финансовой поддержке Европейского общества кардиологов. Больница Страдиня организует его совместно с Методическим центром в области кардиологии и Латвийским обществом кардиологов.