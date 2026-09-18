Солнечные электростанции произвели рекордный объем энергии в Латвии

Почти 60% электроэнергии, произведенной и переданной в сеть в Латвии в августе, пришлось на солнечные электростанции. Они выработали 221 ГВт·ч - более чем вдвое больше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом общая генерация в стране сократилась, а потребление выросло.

По данным обзора рынка электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST), за месяц Латвия произвела 368 ГВт·ч электроэнергии. Это на 14% меньше июльского показателя и на 15% меньше, чем в августе 2025 года. Потребление, напротив, увеличилось на 3,1%, до 604 ГВт·ч.

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Снижение производства затронуло практически все основные источники. Особенно заметно упала выработка гидроэлектростанций - на 33%, до 80 ГВт·ч. Электростанции на биомассе произвели 14 ГВт·ч, что на 25% меньше июльского объема.

Солнечная генерация также снизилась по сравнению с июлем, однако падение составило лишь 6%. В итоге солнечные станции остались главным источником электроэнергии внутри страны, значительно опередив остальные виды генерации. Ветровые электростанции произвели 34 ГВт·ч.

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Одновременно электроэнергия в Европе заметно подорожала. В августе цены достигли максимального уровня с начала года и выросли за месяц на 18–26%, до 120–135 евро за МВт·ч. Среди причин AST называет высокую стоимость природного газа, продолжавшуюся жару, рост спроса на электричество и снижение выработки ветровых электростанций.

В странах Балтии рост оказался умереннее благодаря производству электроэнергии из возобновляемых источников. Средняя цена увеличилась на 12,2%, до 72,84 евро за МВт·ч, хотя по сравнению с августом прошлого года она была на 7,98% ниже.

В латвийской торговой зоне средняя цена в августе составила 79,78 евро за МВт·ч. Это на 6% выше июльского показателя, но на 1% ниже цены годом ранее.