Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения

Пятница в Латвии пройдет под облаками, но совсем без солнца не обойдется. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, а температура поднимется до +19 градусов. Наиболее заметные осадки прогнозируют в Курземе. К вечеру дожди могут добраться и до центральной части страны.

Ветер будет умеренным, южным и юго-западным. Его порывы достигнут 8–13 метров в секунду, а на побережье местами усилятся до 18 метров в секунду.

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Днем воздух прогреется до +15…+19 градусов. В Риге будет преимущественно облачно, вечером возможен небольшой кратковременный дождь, а температура составит +17…+18 градусов.

На погоду влияет юго-восточная окраина циклона. Атмосферное давление будет находиться в пределах от 1006 гектопаскалей в Вентспилсе до 1013 гектопаскалей у белорусской границы.