Не Рига и не Юрмала: назван самый безопасный город Латвии на дорогах

Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В тройку лидеров также вошли Рига, Юрмала и Резекне.

В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалось на третьем месте.

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Среди краев лидером стал Екабпилсский край. Второе место занял Ливанский край, третье - Алуксненский. Таким образом, рейтинг показывает не только ситуацию в крупнейших городах, но и различия между регионами.

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При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения - в том числе пешеходами и велосипедистами.

Чтобы сопоставить разные по численности территории, количество погибших и тяжело травмированных сравнивали с населением каждого города или края. Чем выше самоуправление оказалось в рейтинге, тем безопаснее оценивалась дорожная среда на его территории.

Результаты 2025 года отличаются от прошлогодних. В 2024 году самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс, а среди краев первое место занимал Валмиерский край.