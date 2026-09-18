Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Геологи Латвийского университета (LU) вернулись из третьей экспедиции в Гренландию, где в течение месяца исследовали выводной ледник Fan ледниковой шапки Каанака (Qaanaaq), сообщили агентству LETA в университете.

Ученые изучали термическую структуру ледника, а также определяли высоту его поверхности и толщину льда.

Читайте нас также Google News Facebook

С помощью георадара исследователи провели измерения на протяжении примерно 35 километров. Полученные данные, вопреки прежним предположениям, свидетельствуют о том, что ледник состоит из холодного льда, температура которого не достигает точки плавления. Такой лед обнаружен и в местах, где его толщина составляет около 300 метров.

Во время этой экспедиции латвийская команда впервые в своих исследованиях в Гренландии использовала пассивные сейсмические датчики. По словам ученых, полученная информация может помочь уточнить представления о развитии ледников и улучшить прогнозирование происходящих с ними изменений.

Работу осложняла переменчивая погода. В августе на северо-западе Гренландии были как теплые дни, так и периоды сильных дождей и ветра. Обильные осадки вызвали наводнения, а местами вода размыла дорогу между аэропортом Каанака и городом.

Большое количество воды затруднило и путь непосредственно к леднику. Перед ледниками образовались подпруженные льдом озера, а уровень воды в реках, питаемых таянием ледников, быстро поднялся.

Читайте

Чтобы добраться до отступившего края ледника, исследователям пришлось искать сложные маршруты.

Необычным явлением, которое ученые наблюдали во время экспедиции, стали фонтаны напорной воды высотой в несколько метров, вырывавшиеся из ледника

Одновременно данные георадара указывают на существование туннелей в нижней части ледника.

Экспедиция была проведена при поддержке программы фундаментальных и прикладных исследовательских проектов Латвийского совета по науке.

Ледниковая шапка Каанак изолирована от основного Гренландского ледяного щита и занимает площадь около 258-286 км². Ее высшая точка достигает примерно 1110 метров над уровнем моря, откуда вниз спускаются 17 выводных ледников, среди которых Фан - один из самых крупных.