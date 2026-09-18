18 сентября 2026, 15:29 Валерия Леонова

Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Геологи Латвийского университета (LU) вернулись из третьей экспедиции в Гренландию, где в течение месяца исследовали выводной ледник Fan ледниковой шапки Каанака (Qaanaaq), сообщили агентству LETA в университете.

Ученые изучали термическую структуру ледника, а также определяли высоту его поверхности и толщину льда.

Читайте нас также

С помощью георадара исследователи провели измерения на протяжении примерно 35 километров. Полученные данные, вопреки прежним предположениям, свидетельствуют о том, что ледник состоит из холодного льда, температура которого не достигает точки плавления. Такой лед обнаружен и в местах, где его толщина составляет около 300 метров.

Во время этой экспедиции латвийская команда впервые в своих исследованиях в Гренландии использовала пассивные сейсмические датчики. По словам ученых, полученная информация может помочь уточнить представления о развитии ледников и улучшить прогнозирование происходящих с ними изменений.

Работу осложняла переменчивая погода. В августе на северо-западе Гренландии были как теплые дни, так и периоды сильных дождей и ветра. Обильные осадки вызвали наводнения, а местами вода размыла дорогу между аэропортом Каанака и городом.

Большое количество воды затруднило и путь непосредственно к леднику. Перед ледниками образовались подпруженные льдом озера, а уровень воды в реках, питаемых таянием ледников, быстро поднялся.

Читайте Mixer
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч…
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Гороскоп на 19 сентября по картам Таро: Тельцу - ценить свои результаты,…

Чтобы добраться до отступившего края ледника, исследователям пришлось искать сложные маршруты.

Необычным явлением, которое ученые наблюдали во время экспедиции, стали фонтаны напорной воды высотой в несколько метров, вырывавшиеся из ледника

Одновременно данные георадара указывают на существование туннелей в нижней части ледника.

Экспедиция была проведена при поддержке программы фундаментальных и прикладных исследовательских проектов Латвийского совета по науке.

Ледниковая шапка Каанак изолирована от основного Гренландского ледяного щита и занимает площадь около 258-286 км². Ее высшая точка достигает примерно 1110 метров над уровнем моря, откуда вниз спускаются 17 выводных ледников, среди которых Фан - один из самых крупных.

Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Пюре, драники или картофель фри - тест по картошке покажет, чего вам…
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию

Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости

В мире

Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 14:29
Стрельба в школе на Филиппинах: есть погибшие и раненые
18 сентября, 13:28
Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили участники знаменитой кражи картин Пикассо и Моне
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 12:29 12:29
В аэропорту Мюнхена разрешили провозить в ручной клади жидкости до 2-х литров
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 11:54 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 09:59 09:59
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта убрал фамилию отца
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
18 сентября, 08:29 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 20:57 20:57
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку: в тот же день произошла рокировка
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 19:27 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 18:59 18:59
Необычный эксперимент: в Сингапуре будут платить гражданам за 15 минут чтения в день
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 18:30 18:30
Во Франкфурте прогремели два взрыва за несколько минут: задержан 17-летний подросток
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше
17 сентября, 17:59 17:59
Премьер Швеции подал в отставку после поражения на выборах: что будет дальше

Латвия

Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 15:29
Латвийские полярники вернулись из третьей экспедиции в Гренландию
18 сентября, 14:58
В воскресенье Адажи приглашают на семейный праздник: день с лошадьми и служебными собаками
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 12:57 12:57
В День сердца в больнице Страдиня пройдет бесплатная встреча с кардиологами
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 11:28 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 10:58 10:58
Солнечные электростанции произвели рекордный объем энергии в Латвии
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 10:28 10:28
В Латвии за семь месяцев родилось почти на 5% меньше детей
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 09:28 09:28
Не Рига и не Юрмала: назван самый безопасный город Латвии на дорогах
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 08:58 08:58
Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
18 сентября, 07:59 07:59
Пятница принесет Латвии и дожди, и солнечные прояснения
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
17 сентября, 20:27 20:27
Сейм продлил срок предоставления временного жилья после аварий
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год
17 сентября, 19:58 19:58
Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год

ЧП

Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
18 сентября, 08:29
«Евровидение-2027» теряет участников на фоне споров вокруг Израиля
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
17 сентября, 19:27
Новая эпоха Armani: впервые ключевой пост получил дизайнер не из семьи
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
ВИДЕО
17 сентября, 13:28
Джим Керри вернулся на публику и ответил на слухи о двойнике
17 сентября, 12:02
«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США
17 сентября, 11:05
Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»
17 сентября, 07:58
Ватикан впервые в истории выдвигает фильм на соискание премии «Оскар»
16 сентября, 13:40
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
15 сентября, 21:00
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы

Mixer

Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:58
Пюре, драники или картофель фри - тест по картошке покажет, чего вам больше всего не хватает в жизни
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:19
Эти 5 ароматов звучат моложе своего возраста - и дело совсем не в сладости
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день
18 сентября, 14:14
Тельцы, Девы, Козероги и Рыбы в гороскопе на выходные 19-20 сентября
18 сентября, 13:38
Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч станет главным хитом осени
18 сентября, 12:58
Гороскоп на 19 сентября по картам Таро: Тельцу - ценить свои результаты, Овну - не поддаваться азарту
18 сентября, 12:36
Обезьяна находит последний ход: 4 знака китайского гороскопа, которым 19 сентября удастся красиво выйти из затянувшейся истории
18 сентября, 12:12
Раковина снова забилась: почему прочистка помогает ненадолго
18 сентября, 11:57
Психологический тест: выберите будильник - и узнайте, как вы на самом деле встречаете новый день

Зеленая Лампа

«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям

Спорт

Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас