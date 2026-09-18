18 сентября 2026, 08:58

Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году

Кто в Латвии может получить возврат налога без подачи декларации в этом году

Жители Латвии, которые хотят получить переплату подоходного налога без подачи годовой декларации, еще могут воспользоваться автоматическим возвратом. Заявление в Службу государственных доходов (VID) необходимо подать до 30 сентября, а деньги перечислят на банковский счет до конца года.

Автоматический возврат рассчитывается на основании информации, которая уже есть у VID. Речь идет, в частности, о случаях, когда в течение года человеку не полностью применили предусмотренные налоговые льготы - например, за иждивенцев или для людей с небольшими доходами. Такой механизм также может использоваться для льгот людям с инвалидностью, политически репрессированным и участникам национального движения сопротивления.

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Получить переплату таким способом могут и те, кто в прошлом году делал взносы в частные пенсионные фонды или имел накопительное страхование жизни. При этом пенсионный фонд или страховая компания должны быть зарегистрированы в Латвии.

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Есть важное ограничение. Если человек хочет вернуть налог за медицинские услуги, стоматологию, образование, занятия детей или пожертвования, одной автоматической процедуры недостаточно. В этом случае придется подать годовую декларацию и приложить документы, подтверждающие расходы.

Заявление на автоматический возврат VID рекомендует подавать через Систему электронного декларирования (EDS). Нужный документ находится в разделе «Izveidot jaunu dokumentu» → «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti» → «Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju».

Если переплата за прошлый год действительно образовалась, деньги по поданному заявлению перечислят на указанный банковский счет с 1 октября по 31 декабря 2026 года.

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