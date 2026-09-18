Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами

Клиенты Tet столкнулись с поддельными счетами-фактурами, которые мошенники рассылают от имени компании. Опасность в том, что такие сообщения могут выглядеть убедительно и связаны с привычным для клиентов форматом счетов.

В компании призывают внимательно относиться к получаемым сообщениям и не переходить по подозрительным ссылкам. «Критически оценивайте получаемые сообщения, не открывайте подозрительные ссылки и не переходите по ссылкам в электронных письмах!»

Читайте нас также Google News Facebook

Читайте

Tet также напоминает, как проверить подлинность электронного письма. Официальные сообщения компании приходят с адресов, которые заканчиваются на @tet.lv.

Если письмо вызывает подозрения, клиентам рекомендуют связаться с Tet напрямую. Обратиться в компанию стоит и в том случае, если есть подозрение, что мошенникам уже были переданы личные данные.