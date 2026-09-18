18 сентября 2026, 15:57 Валерия Леонова

Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку

Бесплатная игра может оказаться ловушкой: что надо объяснить ребенку

Бесплатная игра, найденная ребенком через поисковик, далеко не всегда заканчивается только рекламой. За обычной кнопкой «Играть» или «Start» может скрываться переход совсем на другой сайт, где уже попытаются заставить пользователя скачать неизвестную программу, разрешить уведомления или оставить личные данные.

Об этой схеме предупреждает Bite Latvija. А актуальность проблемы подтверждает и августовский обзор CERT.LV: в Латвии продолжаются масштабные мошеннические кампании с использованием поддельных сайтов и методов социальной инженерии.

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Нажал «Играть» - оказался совсем в другом месте

Опасность некоторых сайтов с бесплатными играми в том, что внешне они могут не вызывать никаких подозрений.

Пользователь видит название игры, яркую картинку и большую кнопку запуска. Однако после нажатия на «Start», «Play» или другую похожую кнопку вместо игры открывается посторонняя страница. Иногда переадресация происходит даже после клика по свободному месту на сайте.

Дальше сценарии могут быть разными.

На экране появляется предложение разрешить уведомления браузера, установить программу или скачать файл. В другом случае открывается страница, где предлагают авторизоваться, получить приз или ввести данные банковской карты.

Именно здесь безобидное желание несколько минут бесплатно поиграть может закончиться кражей пароля или платежных данных либо установкой вредоносной программы.

Почему дети рискуют больше

Дети и подростки особенно привлекательны для подобных схем не потому, что хуже разбираются в интернете. Просто во время игры цель совершенно другая - как можно быстрее добраться до нужного контента.

Яркая надпись «Download», сообщение о выигрыше, предложение получить дополнительные игровые возможности или требование нажать кнопку, чтобы продолжить, могут восприниматься как обычная часть игры.

Поэтому одного запрета «не заходи на плохие сайты» недостаточно. Ребенку полезнее заранее объяснить несколько конкретных ситуаций, при которых нужно остановиться.

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Страницу лучше сразу закрыть, если:

  • после нажатия на игру неожиданно открылся другой сайт;
  • браузер просит разрешить уведомления без понятной причины;
  • для продолжения предлагают скачать неизвестный файл или программу;
  • обещают подарок, игровую валюту или приз в обмен на личные данные;
  • просят указать номер платежной карты;
  • требуют снова ввести пароль от уже используемого аккаунта;
  • на экране внезапно появляется сообщение о заражении телефона или компьютера и предложение немедленно что-нибудь установить.

Главное правило для ребенка может быть совсем простым: если после нажатия произошло что-то неожиданное - ничего больше не нажимать, закрыть страницу и позвать взрослого.

Что могут сделать родители

Полезно договориться, на каких игровых сайтах ребенку разрешено играть, а новые платформы первое время открывать вместе. На детских устройствах можно ограничить самостоятельную установку приложений и программ и включить возрастные ограничения и родительский контроль.

Не менее важно регулярно устанавливать обновления операционной системы и браузера. Дополнительную защиту дают программы и сервисы, способные блокировать известные вредоносные и мошеннические страницы.

Но техническая защита не заменяет простого разговора. Ребенок должен знать, что случайно нажатая подозрительная кнопка - не повод скрывать случившееся. Чем раньше он расскажет взрослому о странной странице или файле, тем больше шансов избежать последствий.

Количество блокировок резко выросло

По данным Bite Latvija, за первые восемь месяцев 2026 года используемый компанией инструмент безопасности заблокировал более 354,5 млн потенциальных киберугроз. За тот же период прошлого года их было 92,9 млн. Только в августе было зафиксировано 55,9 млн блокировок.

При этом эти цифры относятся именно к системе безопасности оператора и не показывают общее количество кибератак или пострадавших жителей Латвии.

CERT.LV со своей стороны сообщает, что мошенники продолжают активно использовать фишинговые письма, SMS и поддельные сайты. В августе среди прочего фиксировались схемы от имени CSDD, Tet, Latvijas Pasts, DPD и Swedbank. Одна из распространенных уловок остается прежней: человека торопят и заставляют действовать прежде, чем он успеет проверить, куда ведет ссылка.

Поэтому правило, которое стоит объяснить и детям, и взрослым, остается очень простым: если сайт неожиданно требует что-то скачать, сообщить пароль, данные карты или срочно выполнить какое-либо действие, сначала нужно остановиться и проверить, куда именно вы попали.

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