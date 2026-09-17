В Сейм передали пакет предложений по удешевлению топлива для населения и бизнеса

Три законопроекта с мерами по снижению цен на топливо в четверг передали на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Союз зеленых и крестьян предлагает уменьшить НДС, временно отменить плату за содержание резервов топлива и отказаться от обязательной примеси биотоплива для отдельных категорий дизеля.

Самый заметный эффект, по замыслу СЗК, должно дать снижение НДС на топливо с 21% до 12% до конца этого года. Расчеты Министерства экономики показывают: если налоговое снижение полностью отразится на розничной цене, дизель может подешеветь примерно на 15,6 цента за литр, а бензин - на 14,6 цента. Для семьи, которая расходует 100 литров топлива в месяц, это означает около 15,6 евро экономии.

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Для бюджета такая мера тоже будет иметь цену. По оценке Министерства экономики, за три месяца ее влияние на государственные финансы составит от 18 до 20 млн евро.

Еще одно предложение касается платы за содержание резервов топлива. С 1 января она составляет 81,26 евро за тонну нефтепродуктов. СЗК предлагает временно отказаться от этого платежа и полностью перенести полученную экономию на конечную стоимость топлива, что, по расчетам партии, может снизить ее примерно на 8 центов за литр.

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Отдельный законопроект касается маркированного дизельного топлива для сельского хозяйства и рыболовства, а также резервов дизеля Национальных вооруженных сил. СЗК предлагает отменить для них требование об обязательной примеси биотоплива. В партии считают, что для сельхозпроизводителей и рыбаков это может дать экономию от 3 до 15 центов на литре - в зависимости от разницы в стоимости топлива.

Для НВС изменение объясняют особенностями хранения и эксплуатации. При низких температурах примесь биотоплива может создавать технические проблемы.

Председатель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис заявил, что подорожание топлива увеличивает расходы населения, влияет на перевозку товаров и повышает затраты сельскохозяйственного производства. По его словам, государству следует использовать доступные инструменты, чтобы уменьшить это давление.

В СЗК также считают, что уже принятых решений о снижении акциза на дизель недостаточно. Поэтому партия предлагает дополнительно снизить налоговую и другие составляющие стоимости топлива.