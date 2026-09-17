В Неретской волости несколько часов тушат пожар: загорелись сотни тюков сена

В четверг утром в Неретской волости Айзкраукльского края вспыхнул пожар на открытой территории рядом с ангаром, где загорелись несколько сотен тюков сена, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Над ликвидацией пожара уже несколько часов работают 20 пожарных.

В 5:38 спасатели получили вызов о пожаре на открытой территории рядом с ангаром. Для тушения используют шесть автоцистерн, автолестницу, контейнеровоз с модулем для шлангов и насосов, а также квадроцикл. На месте работают более 20 пожарных. В настоящее время работы продолжаются.

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За прошедшие сутки VUGD получил 37 вызовов. Девять из них были связаны с пожарами, 16 - со спасательными работами, а 12 вызовов оказались ложными.

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Вчера в Ценской волости в коридоре общего пользования пятиэтажного жилого дома загорелся электрораспределительный шкаф. До прибытия VUGD из здания эвакуировались пять человек. Пожарные спасли одного человека и передали его медикам.

Также пожарные помогли двум людям, которые заблудились в лесу. Одного человека обнаружили с помощью дрона в Цесисском крае - его вывезли из леса на квадроцикле.