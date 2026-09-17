17 сентября 2026, 09:00 Наталья Гудемчук

Сегодня начинается рабочий визит Ринкевича в США: в программе выступление в ООН и встреча с латышской диаспорой

Сегодня начинается рабочий визит Ринкевича в США: в программе выступление в ООН и встреча с латышской диаспорой
LSM

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 17 по 28 сентября совершит рабочий визит в США. Он примет участие в открытии 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне, сообщает агентство LETA со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегериса.

В ходе визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских компаний. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обороны и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии.

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Рабочий визит в США начнется с выступления президента Латвии и участия в дискуссии на конгрессе Американского объединения латышей, посвященном его 75-летию. Конгресс откроется 18 сентября в Вашингтоне.

Выступление Ринкевича на Генеральной ассамблее ООН запланировано на 23 сентября.

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В рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН также запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Польши Каролем Навроцким. Кроме того, у Ринкевича запланированы несколько двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ.

Президент Латвии также приглашен на прием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп по случаю 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

С 24 сентября Ринкевич проведет несколько встреч с представителями американских компаний в Лос-Анджелесе и Сан-Диего вместе с латвийской бизнес-делегацией. Цель - содействовать сотрудничеству между компаниями и укрепить позиции латвийских предприятий на одном из крупнейших и наиболее конкурентоспособных рынков мира.

Ожидается, что 27 сентября президент Латвии примет участие в праздновании 75-летия Лос-Анджелесской латышской школы, а также встретится с представителями латвийской диаспоры.

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