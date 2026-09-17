Ryanair увеличит число рейсов из Риги зимой на фоне сокращений airBaltic

Этой зимой Ryanair увеличит предложение из Риги примерно на 40 000 мест, или на 6%. Лоукостер сохранит два базирующихся в латвийской столице самолета, оставит 16 маршрутов и увеличит частоту полетов по десяти направлениям. При этом до объемов сезона 2024/2025 авиакомпания пока не вернется.

Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс. По его словам, Рига станет единственной столицей стран Балтии, где компания этой зимой нарастит объем перевозок.

Читайте нас также Google News Facebook

Дополнительные рейсы появятся на направлениях из Риги в Малагу, Барселону, Милан-Бергамо, Рим-Фьюмичино, Дублин, Ист-Мидлендс, Манчестер, Лидс, Лондон-Станстед и на Мальту. Рост, как объяснил Макгиннесс, стал возможен благодаря программе Рижского аэропорта, которая дает преимущества авиакомпаниям, увеличивающим объем перевозок.

В Литве и Эстонии ситуация обратная. Ryanair планирует сократить зимнюю провозную емкость на 25%, связав это с ростом расходов аэропортов. При этом прошлой зимой сама компания уже уменьшила предложение из Риги на 20%, примерно на 160 000 мест.

Отдельно Ryanair предложила странам Балтии инвестиционный план на $1,6 млрд. Из этой суммы около $400 млн предполагается направить в Латвию. Компания рассчитывает, что за пять лет сможет довести объем перевозок в странах Балтии до 11 млн пассажиров в год и разместить здесь 16 самолетов.

В Ryanair считают, что необходимость расширения стала особенно заметной после планов airBaltic сократить флот примерно на треть - с 54 до 36 самолетов к концу 2026 года. Макгиннесс заявил, что странам Балтии стоит создавать условия для привлечения частных авиакомпаний, в том числе за счет снижения авиационных налогов и аэропортовых сборов.

Читайте

При этом Ryanair не обещает автоматически занять все высвобождающиеся мощности. По словам Макгиннесса, авиакомпания работает более чем в 220 аэропортах, поэтому дополнительные самолеты могут быть направлены в другие города. Дальнейшее расширение в Риге будет зависеть прежде всего от условий, которые сможет предложить аэропорт.

Макгиннесс также призвал правительство прекратить финансовую поддержку airBaltic, заявив, что с 2020 года в авиакомпанию было вложено 550 млн евро средств налогоплательщиков. Он считает, что авиационная стратегия стран Балтии не должна строиться вокруг airBaltic.

В Ryanair при этом отмечают рост цен на топливо. Компания сообщает, что на 2027 год уже зафиксировала около 80% необходимого топлива по цене примерно $67 за баррель, а на 2028 год - около 15% по цене около $85. Это, по заявлению перевозчика, должно помочь удерживать цены в Европе более стабильными.

Ryanair открыла базу в Латвии в 2021 году. В компании рассчитывали со временем увеличить ее до четырех-пяти самолетов, однако пассажиропоток Ryanair в стране вырос лишь примерно на 3–4%.

На этом фоне airBaltic зимой закроет шесть маршрутов из Риги - в Фару, Киттиля, Любляну, на Мальту, в Марракеш и Зальцбург. Рейс в Любляну планируют вернуть в летнем сезоне. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Стокгольм, Франкфурт и Тампере.