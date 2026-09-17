Региональный транспорт снова может подорожать: отрасли не хватает до 10 млн евро в год

Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти. В Министерстве сообщения признают: расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 млн евро.

При этом в 2026 году нового повышения тарифов точно не будет.

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Об этом заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзиньш рассказал 17 сентября в интервью программе Latvijas Radio «Labrīt».

Разговор о возможном повышении цен возник сразу после масштабной акции протеста пассажирских перевозчиков 16 сентября. По предварительным данным, она затронула около 3000 региональных автобусных рейсов. Окончательное число пассажиров, которым пришлось менять свои планы, пока не подсчитано.

Почему перевозчикам не хватает денег

Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками.

В некоторых из них первая индексация расходов была предусмотрена только через четыре года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок.

В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. Теперь государству предстоит решить, что делать со старыми контрактами.

По расчетам Министерства сообщения, переход к ежегодной индексации потребует дополнительно около 2,5-3 млн евро в год. Но проблема значительно шире: отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 млн евро.

Билеты в этом году уже подорожали

Для пассажиров ситуация особенно примечательна тем, что цены на региональные автобусы и поезда в Латвии повышали совсем недавно - 15 января 2026 года.

В среднем стоимость поездок на региональных автобусах выросла на 7,5%, а на поездах - на 6,6%.

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Например, билет на поезд Рига-Сигулда подорожал с 2,50 до 2,80 евро, Рига-Дубулты - с 2 до 2,30 евро, Рига-Саласпилс - также с 2 до 2,30 евро. На длинных маршрутах повышение было меньше: поездка из Риги в Лиепаю стала стоить 9,10 евро вместо прежних 8,90.

Однако дополнительных доходов от продажи билетов оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост расходов.

Только 15 сентября правительство решило выделить региональному общественному транспорту еще 9,85 млн евро из средств на непредвиденные расходы. Эти деньги необходимы, чтобы в 2026 году сохранить нынешний объем автобусных и железнодорожных перевозок.

Всего в государственном бюджете на общественный транспорт в этом году предусмотрено 93,8 млн евро, в том числе 52,9 млн евро = на региональные автобусные перевозки.

Что может измениться для пассажиров

Одним из вариантов дальнейшего решения проблемы Министерство сообщения называет новое повышение стоимости билетов.

Однако Каспарс Берзиньш подчеркнул: до конца 2026 года цены повышаться не будут.

Насколько могут подорожать билеты впоследствии и когда именно это может произойти, пока неизвестно. Никаких новых тарифов сейчас не утверждено.

Есть и другой вариант экономии. Министерство собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше.

До 20 октября Министерство сообщения должно подготовить возможные варианты решения проблемы и представить их правительству.