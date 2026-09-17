17 сентября 2026, 12:30

Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи

Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи

В посёлке Цекуле Ропажского края жители всё чаще встречают медведей рядом с домами. Очередной случай произошёл с подростками, которые возвращались на квадроциклах и примерно в 100 метрах от дома заметили животное.

По словам ребят, медведь побежал за ними. Подростки развернулись, начали громко кричать и успели спрятаться в соседском доме. После этого самостоятельно ехать домой на квадроциклах они уже не решились.

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Жительница Цекуле Юлия рассказала, что отправилась за детьми на машине. По её словам, сама встреча с медведем стала для неё сильным потрясением.

«Они ехали домой и примерно в 100 метрах от дома заметили медведя. Развернулись и, как говорят, громко кричали: “Медведь, медведь!”. Успели забежать в соседский дом. Дети утверждают, что медведь якобы бежал за ними. На квадроциклах домой ехать отказались, потому что страшно. Я поехала за ними. У самой был шок».

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Ситуация особенно беспокоит родителей из-за дороги в школу. От автобусной остановки детям приходится идти около километра через лес, а сама Юлия говорит, что уже не раз видела медведей в окрестностях.

«Теперь здесь вокруг ходят медведи. Однажды я ехала домой, и один очень красивый медвежонок перебежал мне дорогу. Хорошо, что я была в машине».

Юлия может при необходимости отвезти ребёнка на машине, однако у многих работающих родителей такой возможности нет. Поэтому встречи с медведями становятся для местных жителей не просто редким происшествием, а причиной для постоянной тревоги.

Специалисты напоминают, что медведи обычно не стремятся контактировать с людьми. При этом животное способно защищаться, если почувствует угрозу. Жителям советуют знать правила поведения при встрече с медведем и не создавать условий, которые могут привлечь его к домам.

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