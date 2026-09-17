Lufthansa сократит число рейсов из Риги во Франкфурт: в зимнем расписании останется один перелет в день

С 8 декабря 2026 года немецкая авиакомпания Lufthansa сократит число рейсов из Риги во Франкфурт: вместо двух перелетов в день останется один, сообщает агентство LETA.

В настоящее время Lufthansa выполняет два ежедневных рейса из Риги во Франкфурт. С декабря авиакомпания больше не будет выполнять ранний утренний перелет.

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В Рижском аэропорту подтвердили, что такие изменения предусмотрены расписанием Lufthansa на зимний сезон 2026/2027 годов, о котором авиакомпания объявила еще весной.

При этом в зимний сезон из Рижского аэропорта сохранится широкое прямое авиасообщение с Германией. Пассажиры смогут летать в пять городов: Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург и Мюнхен. Рейс во Франкфурт также обслуживает латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

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Ранее сообщалось, что в зимний сезон airBaltic закроет девять маршрутов и сократит частоту полетов по 16 направлениям. В частности, будут закрыты рейсы из Риги в Любляну и Мальту, из Таллина - в лондонский аэропорт Гатвик, из Вильнюса - в Берлин и Дубай, а также несколько курортных маршрутов из Лас-Пальмаса и маршрут Паланга - Тенерифе.

На маршруте Рига - Копенгаген частота полетов сократится на три рейса в неделю, а на маршрутах из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере - на два рейса в неделю.

Отмечается, что сегодня, 17 сентября, о своих дальнейших планах работы в Латвии расскажет авиакомпания Ryanair.

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров - примерно столько же, сколько в 2024 году. По сравнению с допандемийным 2019 годом пассажиропоток в прошлом году был на 9% меньше.