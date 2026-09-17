Латвийцы все чаще покупают за границей: почтовая статистика показала масштаб

Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений: во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5,1 млн. Для сравнения, тремя месяцами ранее их было 4,6 млн. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился.

Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 млн отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство - 85%, или около 11 млн единиц.

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Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4,2 млн посылок, во втором показатель снизился до 3,9 млн.

Лидером внутреннего сегмента остается Omniva, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала Latvijas Pasts - 24%.

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Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через пакоматы, а остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания.

Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. Шесть операторов - Latvijas Pasts, Omniva, DPD Latvija, VENIPAK LATVIJA, SmartPosti и Unisend Latvija - вместе обслуживают 1893 пакомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Omniva.

Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции: международных посылок становится больше, а внутренних - меньше. Пакоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии.

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