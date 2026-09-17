17 сентября 2026, 10:35 Наталья Гудемчук/LETA

Латвийские врачи бесплатно дадут 500 онлайн-консультаций по результатам анализов: запись открывается сегодня

Латвийские врачи бесплатно дадут 500 онлайн-консультаций по результатам анализов: запись открывается сегодня

С сегодняшнего дня жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с врачом онлайн по результатам анализов - всего доступно 500 консультаций, сообщает агентство LETA со ссылкой на Veselības centru apvienība (VCA).

Бесплатные 20-минутные консультации будут доступны первым 500 желающим, которые заранее зарегистрируются онлайн, выбрав подходящее время. Для консультации необходимо подготовить актуальные результаты анализа крови, желательно полученные не более месяца назад.

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Записаться на консультацию можно онлайн на сайте VCA: Вы можете подать заявку на консультацию в электронном виде на сайте VCA:

https://veseliba.lv/lv/patient/karte-veseliba/news/nacionala-profilakses-menesa-bezmaksas-aktivitates-30

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Компания обращает внимание, что дистанционная консультация не является услугой неотложной медицинской помощи и не заменяет очный визит, если необходим осмотр пациента. Во время консультации рецепты и направления выдаваться не будут. Врач оценит представленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели и даст рекомендации относительно дальнейших действий. При необходимости врач посоветует обратиться к специалисту для более подробной оценки состояния здоровья.

Медицинский директор VCA Алла Силова отмечает, что цифровые инструменты и искусственный интеллект могут помочь объяснить значение отдельных показателей анализов, однако для оценки результатов необходим профессиональный взгляд врача. Врач может интерпретировать их с учетом общего состояния здоровья человека, симптомов и других важных факторов.

Руководитель лаборатории «Centrālā laboratorija» Яна Осите поясняет, что взрослым желательно как минимум раз в год сдавать общий анализ крови, включая показатели работы печени, почек и поджелудочной железы. Она подчеркивает, что результаты не следует оценивать только по тому, повышен показатель или понижен. Важно учитывать степень отклонения, остальные показатели и возможное влияние других факторов, связанных со здоровьем. Результаты анализов рекомендуется обсудить с врачом не позднее чем через месяц после их сдачи.

 

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