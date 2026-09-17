Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные

В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце недели ветер на прибрежных территориях станет порывистым, достигая скорости 15-18 метров в секунду (м/с), а в начале следующей недели - стихнет.

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Небо будет часто затягивать облаками, время от времени ожидается дождь, однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными, а в светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах +14…+19 градусов.

Ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - умеренно сильный юго-западный, западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 м/с, а днем - уже 15-18 м/с.

Ночью воздух остынет до +10…+12 градусов, на побережье - до +12…+16 градусов, а днем температура воздуха повысится до +16…+18 градусов.

В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+17 градусов, в восточных районах - до +10…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет и погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни.