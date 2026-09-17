17 сентября 2026, 17:28 Валерия Леонова

Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные

Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные

В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце недели ветер на прибрежных территориях станет порывистым, достигая скорости 15-18 метров в секунду (м/с), а в начале следующей недели - стихнет.

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Небо будет часто затягивать облаками, время от времени ожидается дождь, однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными, а в светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах +14…+19 градусов.

В субботу прогнозируется переменная облачность

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Ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - умеренно сильный юго-западный, западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 м/с, а днем - уже 15-18 м/с.

Ночью воздух остынет до +10…+12 градусов, на побережье - до +12…+16 градусов, а днем температура воздуха повысится до +16…+18 градусов.

В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+17 градусов, в восточных районах - до +10…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет и погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни.

Готовим зонты: нас ждут дождливые выходные

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После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
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«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
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«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

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Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
16 сентября, 10:58
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15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
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Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
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