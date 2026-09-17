Дело Рейниса Узулниекса уже передали в прокуратуру для решения о наказании

Уголовное дело бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, задержанного за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, передали в прокуратуру. Теперь ведомству предстоит решить вопрос о предъявлении обвинения и дальнейшем наказании.

Получение дела в прокуратуре подтвердили агентству LETA. Других подробностей там пока не сообщили.

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Узулниекса задержали 12 сентября в Стопиньской волости. За рулем автомобиля Škoda у него зафиксировали 3,09 промилле алкоголя.

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После задержания Союз зеленых и крестьян отозвал Узулниекса с поста министра благосостояния. Теперь дальнейшее развитие дела зависит от решения прокуратуры.

Для таких дел предусмотрено несколько вариантов. Прокуратура может сама назначить наказание, договориться с обвиняемым о признании вины и наказании с последующим утверждением соглашения судом либо передать дело в суд для рассмотрения в общем порядке.