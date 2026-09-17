Сейм продлил срок предоставления временного жилья после аварий

Люди, которые из-за серьезной аварии или другой чрезвычайной ситуации не могут вернуться в свою квартиру, смогут значительно дольше пользоваться временным жильем, предоставленным самоуправлением.

17 сентября Сейм в окончательном чтении принял соответствующую поправку к закону «О помощи в решении жилищных вопросов».

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До сих пор временное жилье в таких случаях предоставлялось до восстановления дома или квартиры, но максимум на один год. На практике выяснилось, что этого срока иногда совершенно недостаточно.

Техническое обследование поврежденного здания, разработка проекта, поиск финансирования, закупочные процедуры и сами строительные работы могут продолжаться несколько лет. В результате человек еще не может вернуться домой, а предусмотренный законом срок муниципальной помощи уже заканчивается.

После вступления новой нормы в силу временным жильем можно будет пользоваться до восстановления эксплуатации многоквартирного дома или его части, но не более пяти лет.

При этом новая норма касается не всех случаев потери жилья. Речь идет о ситуациях, когда эксплуатация многоквартирного дома или его части полностью прекращена, но здание предполагается восстановить и сделать это в течение одного года невозможно.

Для получения такой помощи также действуют установленные законом условия. В частности, человек должен быть задекларирован в пострадавшем жилье и не иметь другого пригодного для проживания жилья на территории соответствующего самоуправления.

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Почему решили изменить закон

Одним из поводов пересмотреть правила стали две серьезные аварии в Риге.

31 декабря 2020 года взрыв газового баллона произошел в доме на Melnsila iela 2. Здание было серьезно повреждено, а его жильцам пришлось покинуть свои квартиры.

Эта история особенно наглядно показала, насколько долгим может оказаться возвращение людей домой. Спустя более пяти лет после взрыва судьба здания все еще оставалась неопределенной, а спор о его восстановлении дошел до суда.

Вторым случаем стал взрыв газопровода 2 января 2026 года в доме на Bauskas iela 15 в Риге.

Опыт Рижского самоуправления показал, что установленного законом одного года в подобных ситуациях может не хватить даже для прохождения всех необходимых процедур, не говоря уже о завершении восстановления здания.

Депутаты решили, что человек не должен лишаться поддержки только потому, что восстановление его дома по объективным причинам продолжается больше года.

Теперь предельный срок такой помощи увеличивается с одного года до пяти лет.