16 сентября 2026, 16:59

Зимнее время придет раньше, чем многие ожидают этой осенью

Зимнее время придет раньше, чем многие ожидают этой осенью

Осенью 2026 года европейцам снова предстоит перевести часы на зимнее время. В этом году переход состоится 25 октября - на день раньше, чем в 2025-м, поскольку именно на эту дату приходится последнее воскресенье октября. Правила при этом не изменились. Дата перехода зависит от календаря, поэтому в разные годы она приходится на разные числа.

Перевод часов пройдет в ночь с 24 на 25 октября. В 3:00 стрелки переведут на 2:00, благодаря чему появится дополнительный час сна. Обратная сторона - световой день вечером станет короче, и темнеть будет раньше.

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Почему часы продолжают переводить дважды в год

Несмотря на многолетние споры, действующая система в Европейском союзе пока сохраняется. В 2018 году Европейская комиссия провела общественные консультации, и большинство участников высказалось за отмену сезонного перевода часов.

Однако страны ЕС не смогли договориться о едином решении. Поэтому часы по-прежнему переводят дважды в год - весной на летнее время, а осенью обратно на стандартное.

Следующий переход состоится уже весной 2027 года. В ночь с 27 на 28 марта стрелки снова переведут вперед - с 2:00 на 3:00.

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