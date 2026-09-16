В Риге на 22% выросло число детей, попадающих в интернаты: все чаще это подростки

В Риге растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа, при этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях, под опекой или усыновленных, сообщило Департамент благосостояния Рижской думы.

В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За три года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%.

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Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами.

Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а их возможности принимать новых детей сокращаются.

Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов: зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни и отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки.

Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи.

Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг.

В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека - меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323.

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При этом число случаев восстановления родительских прав выросло до 112 - это самый высокий показатель за последние годы. По данным самоуправления, это свидетельствует о том, что в некоторых семьях меры поддержки позволяют восстановить для ребенка безопасную семейную среду.

Для обеспечения качественного ухода, соответствующего потребностям детей, разработан План действий по уходу за детьми вне семьи на 2026–2028 годы. Его цель - создать индивидуальный, ориентированный на ребенка уход вне семьи, соответствующий его потребностям и предусматривающий различные долгосрочные решения.

Выводы упомянутого исследования были использованы при разработке нового плана.

План предусматривает укрепление возможностей приемных семей и опекунов, повышение качества ухода в учреждениях, развитие услуг для детей с поведенческими трудностями и их семей, принятие решений на основе данных, вовлечение общества и необходимые изменения в нормативном регулировании.

Одновременно самоуправление продолжит развивать уход в небольших группах, максимально приближенный к семейной среде, а также специализированные услуги для различных групп детей.

Особое внимание будет уделено двум группам - детям в возрасте до двух лет, которые полностью зависят от ухода взрослых, и подросткам от 10 до 15 лет. Именно подростки в прошлом году составляли крупнейшую группу детей, разлученных с семьями.

В самоуправлении подчеркивают, что все более сложные потребности детей невозможно решить с помощью одной универсальной модели ухода. Необходима разнообразная система поддержки, в которой дополняют друг друга семейный уход, специализированные услуги и тесное сотрудничество между всеми задействованными учреждениями.

Также необходимо совершенствовать нормативное регулирование, уточняя ответственность различных учреждений, требования к качеству услуг и механизмы действий в ситуациях, когда поведение ребенка создает серьезную угрозу или ребенок отказывается от необходимого лечения, реабилитации или другой поддержки.