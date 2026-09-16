В октябре в Hanzas Perons пройдет 43-я Рижская неделя моды: представят коллекции сезона весна–лето 2027 года

С 20 по 24 октября в столице Латвии пройдет 43-я Рижская неделя моды, которая соберет латвийских и зарубежных дизайнеров, специалистов и любителей модной индустрии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийскую федерацию моды.

В рамках осенней сессии Рижской недели моды будут представлены новейшие коллекции дизайнеров, в том числе работы сезона весна–лето 2027 года. Мероприятие также традиционно станет площадкой для знакомства с новыми именами.

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Показы и другие мероприятия пройдут на нескольких площадках, каждая из которых будет выбрана с учетом содержания и формата конкретного события.

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Главные показы сезона состоятся 22 и 23 октября в культурном пространстве Hanzas Perons. Отдельные показы, презентации коллекций и другие мероприятия программы также запланированы в комплексе Zunda Towers, дизайнерских студиях, пространствах презентаций брендов и других местах.

Сегодня организаторы также представили визуальный образ осенней сессии. Его стиль разработал Эрик Укас, объединив в единой композиции разные силуэты, фактуры и индивидуальные почерки нескольких латвийских дизайнеров.