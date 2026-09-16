В Бауске полиция остановила лихача на Audi, мчавшегося со скоростью 98 км/ч - он получил штраф 240 евро

В минувшие выходные в Бауске полиция остановила водителя Audi, который ехал со скоростью 98 км/ч на участке, где разрешенная скорость составляет 50 км/ч, сообщает LETA со ссылкой на Государственнуюя полицию.

В субботу, 12 сентября, вскоре после 20:00 на улице Мемелес сотрудники полиции заметили автомобиль Audi, который двигался с нетипично высокой для населенного пункта скоростью. На участке дороги, где разрешенная скорость составляет не более 50 км/ч, автомобиль двигался со скоростью 98 км/ч.

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Полицейские потребовали водителя остановиться. За рулем оказался мужчина 1994 года рождения.

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В отношении водителя начат процесс об административном правонарушении по части 16 статьи 55 Закона о дорожном движении - за превышение разрешенной скорости в месте, обозначенном дорожным знаком «Начало населенного пункта».

За такое нарушение предусмотрен штраф от 240 до 320 евро. В данном случае водителю назначили штраф в размере 240 евро.