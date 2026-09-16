Тысячи пенсионеров в октябре получат доплату за предыдущие месяцы

Тысячи пенсионеров в октябре вместе с новой пенсией получат дополнительную выплату. VSAA перечислит им разницу, которая накопилась после апрельского перерасчета, а сама пенсия с этого месяца будет рассчитана уже с учетом всех зарегистрированных социальных взносов. С ноября выплаты перейдут на новый постоянный размер.

Речь идет о пенсионерах, чьи пенсии VSAA автоматически пересчитало 1 апреля из-за дополнительных взносов социального страхования. На момент апрельской процедуры ведомство еще не располагало всеми необходимыми данными.

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В частности, могли отсутствовать сведения о взносах, которые работодатели перечислили за февраль и март, а также о платежах самозанятых за первый квартал. Поэтому часть таких взносов не попала в апрельский расчет.

Теперь VSAA проведет повторный перерасчет. Если дополнительные социальные взносы дают право на увеличение пенсии, размер выплаты будет скорректирован с апреля, а разницу за период с апреля по сентябрь пенсионерам перечислят в октябре.

Например, если до 1 апреля пенсия составляла 800 евро, после первого перерасчета она выросла до 815 евро, а позже выяснилось, что зарегистрированные взносы дают право еще на три евро в месяц, правильный размер с апреля должен составлять 818 евро. За шесть месяцев образуется разница в 18 евро - ее и выплатят в октябре.

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Помимо этой суммы, октябрьская выплата будет учитывать ежегодную индексацию пенсий. Поэтому ее размер может заметно отличаться от обычной ежемесячной выплаты.

С ноября пенсионеры будут получать уже новый размер пенсии, рассчитанный после повторного перерасчета и октябрьской индексации. Октябрьская сумма при этом может оказаться выше ноябрьской, поскольку в октябре к ней добавят всю накопившуюся разницу за предыдущие месяцы.

Такой порядок предусмотрен переходными положениями закона «О государственных пенсиях». Если после назначения или перерасчета пенсии появляются дополнительные социальные взносы, которые дают право на повышение выплаты, VSAA проводит повторный перерасчет, но не чаще одного раза в шесть месяцев.

Узнать результат перерасчета можно через электронную услугу «Информация и услуги VSAA» на портале Latvija.gov.lv. Тем, у кого активирован официальный электронный адрес, решение также направят туда. В нем будет указан размер пенсии после перерасчета, проведенного 1 апреля.