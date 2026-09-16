Суд в Нью-Йорке одобрил первый транш финансирования для airBaltic

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка предварительно одобрил финансирование airBaltic в рамках процедуры Chapter 11. Авиакомпания сможет получить первые €140 млн из общего пакета на €350 млн, что позволит ей продолжать работу во время реструктуризации.

Средства предназначены для покрытия текущих расходов компании. В частности, финансирование позволит выплачивать зарплаты, покупать топливо, рассчитываться с поставщиками и обеспечивать дальнейшую работу авиакомпании.

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Общий объём так называемого DIP-финансирования составит до €350 млн. Его предоставляют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management при организации Strategic Value Partners. Ставка по финансированию составляет SOFR + 8%, то есть сейчас около 12% годовых.

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Оставшуюся часть средств airBaltic будет получать поэтапно. Для этого компании необходимо будет выполнять условия, предусмотренные процедурой реструктуризации.

В airBaltic подчёркивают, что пассажирские рейсы, продажа билетов и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме. Полученное финансирование должно обеспечить компании необходимую ликвидность на период проведения процедуры Chapter 11.

airBaltic начала процедуру Chapter 11 14 сентября. Компания рассчитывает с её помощью снизить долговую нагрузку и сформировать более устойчивую финансовую структуру. Завершить реструктуризацию авиакомпания планирует примерно к июню 2027 года.