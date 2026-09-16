16 сентября 2026, 18:28

С 16 сентября в Латвии изменились правила оформления электронных направлений

С 16 сентября в Латвии изменились правила оформления электронных направлений

С 16 сентября врачи в Латвии оформляют только электронные направления нового образца. Переходный период завершен, поэтому старые бланки, которые использовались с 2019 года, больше не выдаются. Для пациентов это означает изменение прежде всего в порядке записи на медицинские услуги.

Новый формат впервые появился в системе E-veselība 20 ноября прошлого года. До сих пор медики могли выбирать между старым и новым вариантом, однако теперь оформление направления происходит только в структурированном электронном виде через портал E-veselība или подключенную к нему информационную систему медицинского учреждения.

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Переход на новый формат для врачей проходил поэтапно. На самом портале E-veselība возможность создавать старые направления отключили 28 августа, а для медицинских учреждений, работающих через внутренние информационные системы, последним днем стало 15 сентября.

Для пациентов сами возможности использования направления существенно не меняются. Оно подходит для консультаций специалистов, диагностических обследований, медицинского ухода на дому и других амбулаторных и стационарных услуг. Лабораторные исследования пока остаются исключением - их перевод на полностью электронные направления продолжается.

Как и прежде, к специалистам прямого доступа можно обращаться без направления. Среди них - гинеколог, педиатр, офтальмолог и другие.

Все новые направления хранятся в защищенной государственной системе E-veselība. Пациент может посмотреть их на портале и при необходимости распечатать. Каждому документу присваивается уникальный номер, причем одно направление позволяет записаться в очередь только на одну услугу.

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Что важно знать о сроке действия

После получения электронного направления у пациента есть 180 дней, чтобы связаться с медицинским учреждением и записаться на услугу. Этот срок относится именно к записи, а не к самому визиту: попасть к врачу за 180 дней не требуется.

При необходимости запись можно отменить. Само направление при этом можно использовать для другой записи - например, если в другой клинике появится более удобное или раннее время.

Есть и отдельное правило для переноса записи. Если до приема остается больше пяти дней, новое медицинское учреждение автоматически получает электронное направление через E-veselība или свою внутреннюю систему. Пациенту не придется отдельно отменять запись в прежней клинике.

Если же до приема осталось пять дней или меньше, сначала нужно связаться с прежним медицинским учреждением и отменить визит. Только после этого другая клиника сможет оформить новую запись по тому же электронному направлению.

По вопросам работы системы можно обратиться в службу поддержки E-veselība. Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 67803300 или электронной почте atbalsts@eveseliba.gov.lv.

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