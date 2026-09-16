Пороховую башню в Старой Риге закрывают на реконструкцию

С 16 сентября попасть в Пороховую башню - на улице Смилшу в Старой Риге - будет нельзя: главное здание Латвийского военного музея закрывается на реконструкцию до января 2027 года, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Работы обойдутся в 708 554 евро.

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При этом сам музей работу не прекращает - его фонды и исследовательская деятельность остаются доступными, а посетителей продолжают принимать три филиала за пределами столицы.

Продолжится исследовательская и образовательная работа музея, а также хранение, учет и оцифровка фондов. Консультации с исследователями музея и информация о материалах фондов, как обычно, будут доступны по телефону или по электронной почте.

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