Пороховую башню в Старой Риге закрывают на реконструкцию

С 16 сентября попасть в Пороховую башню - на улице Смилшу в Старой Риге - будет нельзя: главное здание Латвийского военного музея закрывается на реконструкцию до января 2027 года, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Работы обойдутся в 708 554 евро.
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При этом сам музей работу не прекращает - его фонды и исследовательская деятельность остаются доступными, а посетителей продолжают принимать три филиала за пределами столицы.
Продолжится исследовательская и образовательная работа музея, а также хранение, учет и оцифровка фондов. Консультации с исследователями музея и информация о материалах фондов, как обычно, будут доступны по телефону или по электронной почте.
Во время реконструкции музея будут проведены работы по благоустройству вестибюлей и модернизация конференц-зала.
Выполнять работы будет АО «Būvuzņēmums restaurators».
Пороховая башня - одна из немногих сохранившихся башен средневековых укреплений Риги. Впервые она упоминается в 1330 году как Песочная башня, а нынешнее название получила в XVII веке, когда здесь начали хранить порох. Современный облик башня приобрела после перестройки в 1650 году. В данный момент в Пороховой башне работает Латвийский военный музей.